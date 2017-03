Über 40 Seppen feiern in Thanheim

19.03.2017

Thanheim. (sön) "Etz trink ma amal auf alle Seppn, alles Gute zum Namenstag": So begrüßte am Sonntag, dem Josefitag, im Gasthaus Zur Dorfschmiede Josef Reindl seine Namenskollegen. Mehr als 40 von ihnen waren gekommen - sehr zur Freude Reindls, der mit Josef Donhauser, dem Kämmerer der Gemeinde, das Treffen zum sechsten Mal organisierte.

Zuvor hatten alle gemeinsam, auch Josefs aus Rieden und Vilshofen, den Gottesdienst mit Pater Hermann Josef Sturm besucht. In seiner Predigt ging dieser natürlich auf den heiligen Josef ein, "dem neben dem Patronat über Schreiner, Handwerker, Zimmerleute und Holzhauer von der Kirche auch das über die Jugend übertragen wurde - denn Jugend braucht eine Perspektive". Das letzte Josefitreffen in der Gemeinde hatte 1973 mit Pater Josef Riesenhuber stattgefunden. Daraufhin war laut Josef Donhauser vor sechs Jahren am Stammtisch die Idee geboren worden, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Im Jahre 1621 sei der 19. März als Josefstag zum allgemeinen kirchlichen Feiertag erklärt worden. Bis 1968 sei er ein bayernweiter Feiertag gewesen, doch "leider unter der Amtszeit des bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel abgeschafft worden." Dem 86-jährigen Josef Westiner gratulierten Reindl und Donhauser als Ältestem zum Namenstag. Der Jüngste, der elfjährige Josef Rester aus Rannahof, wurde ebenso wie Westiner mit einem Geschenk bedacht. Dann widmeten sich die Seppn einem Frühschoppen mit Weizenbier, Weißwürsten und Brezen. Josef Leikam mit seiner Quetschn und Gerhard Josef Klier auf der Zither sorgten für die musikalische Unterhaltung. Bild: sön