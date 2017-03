Vermischtes Ensdorf

24.03.2017

(sön) Im Kloster Ensdorf trafen sich engagierte Menschen jeden Alters, um sich beim so genanten Generationengeschwätz über die Umsetzung der Energiewende im Landkreis Amberg-Sulzbach auszutauschen. Senioren und Jugendliche, Vertreter des Solarfördervereins, Studenten der Ostbayerische Technische Hochschule Amberg, ZENioren, Bürgermeister Markus Dollacker sowie regionale Stromerzeuger nahmen an der Veranstaltung teil.

Eine Biogasanlage

Als regionale Stromerzeuger informierten Johann Bösl und Karl Senft aus Ensdorf. Bösl ist auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen im Gemeindeteil Ruiding Betreiber einer Biogasanlage. Er sprach unter anderem über die Entwicklung von der Idee bis zur Fertigstellung seiner seit dem Jahr 2001 bestehenden Anlage. "Sonnenblumen an Maisfeldrändern fördern nicht nur das Agrar-Ökosystem, sondern auch die Akzeptanz in der Gesellschaft", berichtete er in seinem kurzweiligen Vortrag. "Unverständlich ist die Einführung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes von 2014, das den Neu- und Ausbau der Biogasanlagen verhindert."Karl Senft erzählte von der Entwicklung des örtlichen Wasserkraftwerks, dessen Anfänge als Mühle um 1650 vermutet werden. "Mein Großvater hatte das Stromrecht für die Versorgung im Dorf. Für Zuleitungen musste der Betreiber selber sorgen. Vor einigen Jahren wurde das Wehr recht aufwendig in eine Fischtreppe umgestaltet, die nicht nur den Tieren als Aufstiegshilfe dient, sondern auch vielen Naturfreunden zur Erholung und Abkühlung", berichtete er den Zuhörern. Bei einer Zeitreise, angefangen beim ersten Elektrofahrzeug 1839, über autofreie Sonntage und Anti-WAA-Demonstrationen bis hin zum Ausstieg aus der Kernenergie 2022, konnten die Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Wissen miteinander teilen. Abschließend wurde in Kleingruppen diskutiert, wie ein Leben ohne Strom aussehen würde, wie Elektromobilität im Landkreis gefördert werden könnte und ob Energiewende und Naturschutz als Einheit oder Gegensatz zu betrachten sind. Trotz kontroverser Diskussionen waren sich die Teilnehmer letztlich einig, dass alle von Energie abhängig sind und daher neben dem Ausbau von Ökostrom jeder einzelne mit seinem Konsumverhalten zum Gelingen der Energiewende beitragen könne. Organisiert und moderiert wurde die Veranstaltung von Gloria Reithmaier, Leiterin der Umweltstation Kloster Ensdorf, und Babara Hernes, Projektleiterin des Seniorenmosaiks.