Viertklässler besuchen Mittelschule in Ensdorf

27.04.2017

(sön) "Dürfen wir die Viertklässler betreuen?" - Diese Frage hörte Rektorin Helga Gradl im Vorfeld des Besuchs selbiger aus Rieden und Schmidmühlen sehr oft von ihren Mittelschülern, die sich ebenso wie die Grundschüler auf diesen gemeinsamen Unterrichtstag freuten. Zusammen mit ihren Lehrern überlegten die Jugendlichen, was man den Jüngeren zeigen und lernen könnte. Es sollte zum Lehrplan passen und gleichzeitig die Besonderheit der Mittelschule herausstellen. Altbewährtes, wie das Herstellen eines Namensschildes im Werkraum, wurde beibehalten, neue Aktionen rundeten das Programm ab.

So wurden Glockenblumen aus Plastikeiern und Tonpapier gebastelt. Siebtklässler stellten Experimente zum Thema Verbrennung vor. Um die Schule besser kennen zu lernen, gab es eine Rallye durchs Gebäude. Freiwillige Siebtklässler führten die drei Klassen auch durch den Schulgarten und stellten ihr selbst erbautes grünes Klassenzimmer vor. Die Räumlichkeiten und der Ablauf in der offenen Ganztagsschule wurden ebenso gezeigt wie die Pausenhöfe, auf denen die Kinder der verschiedenen Schulen miteinander spielten. Am Abend hatten die Eltern die Möglichkeit, das Haus von innen kennenzulernen.Eine weitere Aktion ist bereits geplant: Die Schmidmühlener Grundschüler werden zusammen mit den Mittelschülern den Ensdorfer Schulgarten bestellen und im Herbst eine gemeinsame Ernteaktion machen.