Vermischtes Ensdorf

13.03.2017

7

0 13.03.2017

Dafür, dass die Wolfsbacher Feuerwehr in einer eher abgelegen Region des Landkreises Dienst tut, war sie ganz gut gefordert. Zehnmal rückten die Aktiven im vergangenen Jahr aus.

Wolfsbach. Bei einer Dienstversammlung der Aktiven im Anschluss an die Hauptversammlung des Feuerwehr-Vereins bilanzierte Kommandant Günter Schindler zur aktuellen Situation: "Über 35 männliche Aktive und eine weibliche Dienstleistende, davon neun Männer und eine Frau als Atemschutzgeräteträger, verfügt unsere Wehr."In dieser Besetzung mussten im abgelaufenen Jahr zehn Einsätze gemeistert werden. Das Spektrum reichte von der Entfernung einer Ölspur nach einem Verkehrsunfall in Ensdorf über eine technische Hilfeleistung zur Bergung eines Eingeklemmten nach einem Unfall an der an der sogenannten Eselbach-Brücke bis zu einer brennenden Wiese in Dornberg. Als quasi klassischen Einsatz wertete Schindler ein Feuer in einer Scheune in Rieden und einen Wohnhausbrand in Vilshofen.Außerdem wurden die Aktiven zu einem Motorrad-Unfall an der Kreuzung Theuern/Ebermannsdorf, einem Brand in Ensdorf, zur Beseitigung eines Baums an der Gemeindeverbindungsstraße Theuern-Wolfsbach, einer Brand-Nachschau in Ensdorf und zu einer Fahrbahnreinigung an der Einmündung der Staatsstraße 2165 bei Wolfsbach gerufen. Zudem listete Schindler 16 Übungen auf. In der Brandschutzwoche wurde an einer Großübung in Hirschwald teilgenommen, außerdem unterstützten die Wolfsbacher Aktiven die Wehr von Diebis bei einer Übung in Ipflheim. Die eigenen Atemschutzgeräte-Träger nahmen an einschlägigen Übungen in Ensdorf und Amberg teil. Den Gruppenführerlehrgang besuchte Julian Pusch, den Atemschutz-Lehrgang in Amberg absolvierten Johanna Graf, Jonas Reinwald und Benedikt Pusch.Die Frühjahrs- und Herbstdienstversammlung der Kommandanten sei ebenso wie die Versammlung des Kreisfeuerwehrverbands und die Kommandantenbesprechung mit Kreisbrandinspektor Hubert Blödt besucht worden. Anschließend sprach Kommandant Günter Schindler die Beförderungen von Julian Pusch zum Hauptfeuerwehrmann sowie von Benedikt Pusch, Jonas Reinwald und Lukas Fröhlich zu Feuerwehrmännern aus. "Im abgelaufenen Berichtsjahr wurden vier Jugendliche in die Nachwuchsgruppe aufgenommen. Fünf, die 18 Jahre alt wurden, haben wir in die aktive Wehr übernommen", zeigte Jugendwart Julian Pusch auf.Der Mitgliederstand liegt derzeit bei 16 Feuerwehranwärtern, sieben Mädchen und neun Jungen. 79 feuerwehrtechnische Ausbildungsveranstaltungen mit insgesamt 208 Übungsstunden seien abgehalten worden. Beteiligt hat sich die Jugendfeuerwehr zudem mit vier Mannschaften am Feuerwehr-Junior-Cup und erzielte neben dem Wanderpokal für den Sieger die Platzierungen 3, 5 und 11. Wissenstests legten Mitglieder in Bronze (vier Teilnehmer), Silber (einer), Gold (einer) und mit Urkunde (einer) ab.