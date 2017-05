Vermischtes Ensdorf

21.05.2017

21.05.2017

(sön) Der "Stromspar-Check für einkommensschwache Haushalte" soll beim Stromsparen helfen, betonte Büroassistentin Yvonne Busch aus dem Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) Ensdorf - "denn die Strompreise haben sich seit 2000 mehr als verdoppelt". Dies sei auch "ein Schritt zum Klimaschutz." Bereits vor knapp sechs Jahren übernahm das ZEN von der Caritas die Leitung des Projekts für den Landkreis. Inzwischen betreut es auch Amberg und den Landkreis Schwandorf.

Neue Stromsparhelfer - sie kommen aus Augsburg, Coburg, Schwandorf und Amberg-Sulzbach - bildet derzeit Klaus Röthele für das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza) in Ensdorf zu Stromsparhelfern aus. Das Besondere: Seine Schüler sind von der Agentur für Arbeit vermittelte Langzeitarbeitslose, die in ihren fachlichen und kommunikativen Kompetenzen gestärkt werden.Mit dem aktuellen Projekt "Stromspar-Check kommunal," das zusätzlich auf das Thema Wärme ausgerichtet ist, werden Haushalte, die Wohn-, Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe beziehen, finanziell entlastet. Nicht einfach ist zu Rötheles Bedauern die Haushaltsakquise - "denn jeder glaubt, das ist doch nicht normal, dass mir jemand für 70 Euro Material einbaut und nichts dafür will".