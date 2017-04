Vermischtes Ensdorf

02.04.2017

02.04.2017

(sön) "Wir können zurzeit mehr Neuaufnahmen von Mitgliedern als Abgänge verzeichnen", berichtete Vorsitzender Reinhard Ott bei der Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft Ensdorf im Gasthaus Dietz. Er hofft, "dass sich das zum Trend entwickelt".

Der Verein wächst wieder

Versicherung ausgehandelt

244 Mitglieder hat der Ortsverband aktuell. "Erstmals seit Jahren" wachse der Verein wieder, bilanzierte Ott erfreut. Im Rückblick auf die Fahrt ins Stille-Nacht-Dorf Oberndorf, zu den Weihnachtsmärkten dort und in Laufen, beklagte der Vorsitzende mangelndes Interesse: "Wir wissen nicht, ob es wieder so eine Fahrt in diesem Jahr geben wird." Enttäuscht war er auch vom schlechten Besuch eines Pflege-Vortrags von Wolfgang Hahn. Ein Dauerproblem sei die Zeitungs-Zustellung - die aber nun "bei uns dank unserer Austräger wieder hervorragend funktionierte". Den Mitgliedern stehen weiter Leihgeräte zur Verfügung. Diese können bei Zweirad Senft ausgeliehen werden.Aus dem Bezirksverband informierte der Vorsitzende, dass das in Auftrag gegebene Gutachten "gegen die unserer Meinung nach verfassungswidrige Straßenausbaubeitragssatzung" vorliege. Nun würden sich sehr viele Möglichkeiten anbieten, gab sich Ott überzeugt - "auch ein gerichtliches Vorgehen bis hin zur Verfassungsklage ist möglich". In angeregter Diskussion ging er näher auf den Hintergrund des Themas ein: "Der Verband Wohneigentum kämpft seit Jahren gegen die Straßenausbaubeitragssatzung, die eindeutig dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung widerspricht."Ein wichtiges Thema für alle Mitglieder sei der Abschluss eines Rahmenvertrags für eine Elementarversicherung, betonte der Vorsitzende. Die künftigen Prämien mit der Rheinland-Versicherung seien schon verhandelt. Er sprach von einem Super-Angebot angesichts der Klausel, "dass jeder, der Mitglied in unserem Verband ist, auch in die Elementarversicherung aufgenommen werden muss". Dabei sei zu bedenken, dass entsprechende Schadensereignisse immer häufiger würden.Kassierin Rita Brem-Wittmann zeigte in ihrem Bericht eine gesunde Finanzlage auf. In den durch den Tod von Johann Eichinger erforderlichen Nachwahlen wurden Karl-Heinz Ruzok zum Beirat und Johann Auer zum Kassenprüfer gewählt.Zu den vor kurzem erledigten Heizöl-Bestellungen merkte Rita Brem-Wittmann an, einzelne Nachbestellungen seien noch möglich - der Preis dürfte günstiger sein, als zum Zeitpunkt der Bestellung.