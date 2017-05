60 Jahre jung

Freizeit Erbendorf

19.05.2017

0 19.05.2017

Drei Tage feierte die Junge Union Erbendorf ihren 60. Geburtstag. Vorsitzender Mathias Fütterer zieht Bilanz: "Wir hoffen, dass unsere Gäste ein paar schöne Stunden verbracht haben."

Sassenhof. (ckl) Der Auftakt der Jubiläumsfeier war fulminant. Vor Beginn der Kreisversammlung (wir berichteten) übernahmen gleich zwei Ehrengäste das Anzapfen der ersten Fässer: Landtagsabgeordneter Tobias Reiß und Bürgermeister Hans Donko. Um die Sache spannender zu gestalten, wurde um die Wette gezapft. Das Kopf-an-Kopf-Rennen endete nach jeweils zwei Schlägen mit einem klaren Unentschieden.Nach traditioneller Oktoberfest-Manier eröffnete Donko mit einem "A zapft is". Die beiden Fässer hatten Reiß und Donko spendiert. Nach der Kreisversammlung blieben die Delegierten gerne noch zum Partyabend. Das Erbendorfer Eigengewächs DJ Hordhocker sorgte bis spät in die Nacht für Stimmung in der Bar.Am zweiten Tag lockte das "Haidmühlner Wurschtwasser Orchestra" zahlreiche Besucher. Die sechs Jungs aus Altenstadt heizten dem Partyvolk mit einer bunten Mischung aus Schlager, Volksmusik, Rock und Pop ein. Ein Highlight war die Shot-Bar. Der letzte Tag begann mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Martin Besold vor der Kapelle in der Sassenhofer Ortsmitte. Im Anschluss warteten drei Säue am Spieß auf die hungrigen Festgäste.Hüpfburg, Karussell und Luftballonfiguren und ein Eiswagen standen auf dem Programm. Auf der Wiese neben der Festhalle bewunderten Bulldogg-Fans die Landmaschinenausstellung. Landwirt Martin Fütterer öffnete seine Stalltüren.Höhepunkt war die Verlosung. Der Hauptpreis, ein Wellness-Aufenthalt im Hotel Bayerischer Hof in Rimbach ging an Felix Hasenfürter aus Hasen. Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht spendierte eine Reise für zwei Personen nach Berlin. Glücklicher Gewinner ist Fabian Rebl aus Pfaben. Den dritten Preis, ein Ster Holz, erhielt Isolde Schraml aus Reuth bei Kastl.