Blumenmeer zum Muttertag

Freizeit Erbendorf

15.05.2017

16

0 15.05.201716

Schnell noch einen Blumengruß konnten die 75 Teilnehmer beim Muttertagsschießen gewinnen. Auch die Bürgermeister Uli Roth und Reinhard Naber stellten sich wacker dem spannenden Wettbewerb.

Thumsenreuth. Vorsitzender Heinz Kraus war erfreut über die vielen Starter, unter denen auch viele Camper vom Erlenweiher waren. Drei Schüsse mit dem Luftgewehr oder Luftpistole mussten die Teilnehmer auf eine Scheibe, die eine Blume darstellte, abgeben. Meisterprogrammierer Andreas Heinz hatte für die elektronische Anlage in stundenlanger Kleinarbeit sein Programm verfeinert. Die virtuelle Blume ist in verschiedene Segmente unterteilt. Die Felder waren mit Wertungen von 1 bis 121 Punkten hinterlegt. Traf der Schütze mehrere angrenzende Felder, so wurden die Werte aller Felder auf die Summe aufaddiert.Rechnerisch konnten mit einem Schuss 433 Punkte erreicht werden. Die Auswertung verlief durch die Aufsichten Andreas Heinz, Norbert Häupl, Reiner Huff sowie Conny Glaser und Jennifer Kraus sehr schnell und reibungslos. Insgesamt wurden mit den sogenannten "Nachkauf" 1206 Schüsse abgegeben. Aus den insgesamt 90 vorbereiteten Preisen konnte sich jeder Teilnehmer seine Blumen aussuchen.Nicht der Treffsicherste, sondern der Schütze mit dem meisten Glück gewann. Jeder hatte die gleiche Chance. Die Scheibe mit dem besten Ergebnis erzielte Gertrud Busch mit insgesamt 911 Punkten, gefolgt von Nils Glaser mit 886 Punkten und Sonja Weiß mit 864 Punkten.Im Weiteren konnten sich Karheinz Hein (854), Gisela Peraus (805), Annika Kraus (790), Adolf Peraus (788), Rainer Häupl (733), Eva Kamm (729) Heinz Kraus (715) und Reinhard Frank (688) platzieren. Der Vorsitzende verlas die Namen in der Reihenfolge der Punkte-Werte, und jeder Teilnehmer konnte sich aus der Fülle von bunten Blumenpreisen noch sein Muttertagsgeschenk aussuchen.Ob Geranien-, Fuchsienbäumchen, Orchideen, Riesenpaprika oder Blattpflanzen - für jeden war etwas dabei. Den Trostpreis, eine Erdbeerampel, durfte Simone Glaske (245 Punkte) mit nach Hause nehmen. Die übrig gebliebenen Preise versteigerte Heinz Kraus souverän gegen Höchstgebot zur Freude des Vereinskassiers Manfred Krumholz zum Schluss der Veranstaltung.