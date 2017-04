Herzlichen Glückwunsch zum Welttag des Designs

Freizeit Erbendorf

26.04.2017

0 26.04.2017

Ja, ja - diese Welttage haben es schon in sich. Heute zum Beispiel, am Donnerstag, 27. April, ist unter anderem Welttag der Partnerstädte und Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Je nach virtueller Quelle gibt es noch manch andere Anlässe zu feiern. Im Jahr 2006 etwa wurde der "Welttag des Desings" (World Day of Design) eingeführt, was zunächst nur in Amerika bescheidene Aufmerksamkeit fand, bevor auch europäische Schöngeister auf den Zug der Zeit aufsprangen. Auch in der Region gibt es wunderbare Beispiele für gelungenes Design. Diesen Brunnen konzipierte im Jahr 2009 Erwin Otte. Die Granit, Edelstahl und Glas gewordene Vision des Reuther Künstlers steht auf dem neuen Rathausplatz in Erbendorf. Es soll ein Ort der Kommunikation sein. Darüber geredet wird seit acht Jahren auf alle Fälle. Und damit hat das Werk seinen Zweck schon erfüllt. Bild: njn