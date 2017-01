Jetzt ganz neue Möglichkeiten

Freizeit Erbendorf

29.01.2017

5

29.01.2017

Jede Menge Lob für die geschmackvoll gestalteten Räume und etliche neue Leser: Die Büchereiarbeit in der früheren Hausmeisterwohnung der Grund- und Mittelschule hat sich gut angelassen. Doch das neunköpfige Team will sich nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen.

Viele Wochen geschlossen

6666 Medien im Bestand

Leser-Café im Gespräch

"Langsam kehrt wieder Alltag ein", atmet Büchereileiterin Anita Benkhardt auf. Die Gestaltung und Aufteilung der neuen Räume sowie der Umzug haben ihrem Team einiges abverlangt. "Wir arbeiten schließlich alle ehrenamtlich, das darf man nicht vergessen", erläutert die Leiterin, die froh ist, dass diese Zeit nun hinter dem neunköpfigen Team liegt.In diesen Tagen hat Benkhardt die Jahresbilanz für den St. Michaelsbund, die Beratungsstelle für das katholische öffentliche Büchereiwesen, erstellt. "Unsere Ausleihzahlen liegen zwar deutlich hinter denen des Vorjahres zurück, aber das ist keine Überraschung. Wir hatten im Jahr 2016 schließlich 24 Wochen - von Mitte Mai bis Anfang November - wegen des Umbaus und des Umzugs geschlossen", erläutert Benkhardt.Besonders bitter: Als die Neueröffnung bereits terminiert war und sich die acht Damen und der eine junge Herr des Büchereiteams der katholischen Pfarrgemeinde schon fast am Ziel wähnten, warf ein Wasserschaden den Terminplan noch einmal über den Haufen. Statt im September konnte die Bibliothek erst im November eröffnen.Seitdem haben die "Leseratten" in der Steinwald-Stadt ein neues schönes Zuhause in städtischen Räumen. Parkplätze sind direkt vor der Haustür reichlich vorhanden und die Nähe zu den drei Kindergärten und zur Schule ist ideal. Sonderöffnungszeiten für angehende Abc-Schützen und Schulklassen gehören mittlerweile wieder zum festen Programm und werden von den Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen auch gerne angenommen. Darüber hinaus ist die Bibliothek weiter mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr, freitags von 18 bis 19 Uhr und sonntags von 9.30 bis 10.30 Uhr geöffnet.Insgesamt hat die Einrichtung nun einen Bestand von 6666 Medien. Den Schwerpunkt bilden auch nach dem Umzug die Kinderbücher. 3367 Titel stehen davon in den Regalen der Pfarrbücherei. Auf den Plätzen folgen Romane und Jugendbücher (1869) sowie Sachbücher für Erwachsene (879). Ausgeweitet wurde das Angebot an Zeitschriften. Aktuell sind hier 110 Hefte im ständig wachsenden Angebot.Bei den "Nichtbuchmedien" haben die Filme den Tonträgern den Rang abgelaufen. 221 Filme können derzeit in der Bücherei ausgeliehen werden. Tonträger gibt es nach dem Ausmustern der alten Musikkassetten "nur" noch 200 Stück. "Aber dieser Bestand soll wieder aufgestockt werden", informiert die Leiterin.Die Ausleihzahlen spiegeln den Bestand wider. Auch hier liegen die Kinderbücher mit 3201 Entleihungen klar an der Spitze vor Romanen (1050), Sachbüchern (244) und Zeitschriften (52). Tonträger wurden 145 Mal ausgeliehen und Filme 133 Mal. Hoch im Kurs stehen derzeit bei den "Kids" die Olchis von Erhard Dietl, die "Geschichte der Jedi" und "Gregs Tagebücher" von Jeff Kinney sowie alle Star-Wars-Bücher. Besonders gefragt bei den Erwachsenen waren Romane wie "Zwetschgen-Datschi-Komplott" von Rita Falk und Titel wie "Nur einen Horizont entfernt" von Lori Nelson Spielman.Auf Anhieb ein Renner sind die nach dem Umzug neu ins Programm aufgenommenen audiodigitalen Tiptoi-Bücher von Ravensburger. Auch das Zeitschriften-Programm haben die Mitarbeiterinnen deutlich ausgeweitet. Unter anderem gibt es nun "Vital", "Kochen und Genießen", "Öko-Test" und "Selber machen" zum Ausleihen oder zum Schmökern in der Bücherei. "Auch das ist nun aufgrund unserer kleinen Sitzecken möglich", strahlt Benkhardt.Das Team möchte sich jedoch nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Die neuen Räumlichkeiten - immerhin 95 Quadratmeter - sollen sich mittelfristig auch in neuen Angeboten niederschlagen. "Wir sind noch am Überlegen, was wir genau machen. Im Gespräch sind ein Leser-Café und regelmäßige Buchvorstellungen", verrät Benkhardt. Hier wolle man auch auf die Wünsche der Leser eingehen, die natürlich eingeladen seien, ebenfalls Vorschläge zu machen.