Freizeit Erbendorf

23.01.2017

Ein schöner Erfolg war für den Skiclub Steinwald ein Skiwochenende in Kärnten. Nach sechsstündiger Fahrt gelangten die knapp zwei Dutzend Teilnehmer in das Skigebiet Nassfeld an der italienischen Grenze. Der Vorstand unter Leitung von Siegfried Tretter hatte bei der Wahl des Hotels ein glückliches Händchen. Das Haus war sehr gemütlich und gastfreundlich, die Gruppe wurde gut versorgt. Auch Regenerationsmöglichkeiten gab es.

Die waren bei den anstrengenden, ausgiebigen Talfahrten auch nötig. Das Skigebiet Nassfeld war ein Traum. Die weiß verschneiten Berge der Julischen Alpen ragten ins wolkenlose Blau. Die zwei Skigruppen legten ein rasantes Tempo an den Tag und schafften es wirklich, alle Pisten des 120 Kilometer großen Skigebiets zu erkunden. Natürlich durfte ein Absacker an der Skibar nicht fehlen. Mit brennenden Oberschenkeln stiegen die Teinehmer geschafft in die Kleinbusse und ließen sich von der Steinwaldcrew wieder nach Hause chauffieren.