St. Valentin lässt Rubel rollen

12.02.2017

Was kann es für die Liebste zum Valentinstag Schöneres als rote Rosen geben? - "Zum Beispiel Nelken oder Tulpen", kontert der Erbendorfer Blumenhändler Karl "Charlie" Beer. Konditoren bringen beschriftete Schokoherzen ins Spiel, die Gastronomie rät zu Menues. Und auch Pfarrer haben mittlerweile Vorschläge.

Premiere in Erbendorf

Menue zum Verlieben

Valentin ein christlicher Märtyrer Der heilige Valentin war der Überlieferung nach ein christlicher Märtyrer, der im 3. Jahrhundert nach Christus in Rom lebte und enthauptet wurde. Die Legenden berichten übrigens von zwei Männern dieses Namens: Valentin von Terni, der Bischof war, und Valentin von Rom, der als Priester wirkte.



Forscher schließen nicht aus, dass sich in der Legende das Leben der beiden Männer vermischt hat. Vielleicht handelt es sich aber auch um ein und denselben Heiligen.



Oft zu lesen ist die Geschichte, dass Valentin gerne mit Blumen aus seinem Garten Trost gespendet und trotz eines Verbot des römischen Kaisers Paare nach christlichem Zeremoniell getraut haben soll.



Nach dem Zweiten Weltkrieg breitete sich das Blumenschenken zum Valentinstag im deutschsprachigen Raum immer mehr aus. Großen Anteil daran hatte die Blumenindustrie, die den Valentinstag und die Legende, die sich um den Heiligen rankt, zu gezielten Werbemaßnahmen nutzte.

/Kirchenthumbach. Am Dienstag, 14. Februar, ist es wieder soweit: Der Rubel rollt bei Verliebten, Verlobten und Verheirateten. "Fleurop lässt grüßen", schmunzelt der Kirchentumbacher Pfarradministrator Pater Dr. Benedikt Röder. Er hat einen Alternativvorschlag für diesen Tag. In seiner Pfarrkirche in Kirchenthumbach treffen sich seit etwa vier, fünf Jahren Paare, um miteinander einen ökumenischen Valentinsgottesdienst zu feiern. Pater Benedikt und die evangelische Pfarrerin Anne Utz haben wieder ein attraktives Programm für diese konfessionsübergreifende Feier am Dienstag um 19 Uhr ausgearbeitet. Der Valentinstag sei zwar keine Erfindung der Kirchen, aber mittlerweile so präsent, dass man den Gedanken gerne aufgreife, erzählt Pater Benedikt."Frisch Verliebte sind ebenso eingeladen wie Paare, die seit vielen Jahren verheiratet sind", betonen die beiden Seelsorger. Mit rund 150 Paaren war der Valentins-Gottesdienst die vergangenen Jahre immer sehr gut besucht. Als Motto haben sie diesmal den Liedsong "Du bist ein Geschenk" der Sportfreunde Stiller ausgegeben. "Der Song wird auch in der Kirche zu hören sein", verspricht Pater Benedikt. Es wird weiter ein kleiner Film gezeigt, die Gruppe "New Voices" hat passende Lieder vorbereitet und am Schluss gibt es für alle Verliebten - egal ob frisch oder immer noch - ein "Giveaway", einen Sektempfang im Pfarrheim sowie die Möglichkeit, sich als Paar segnen zu lassen.Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Erbendorf bietet in diesem Jahr zeitgleiche ebenfalls erstmals einen Valentingottesdienst an. "Schließlich geht es doch um den Gedenktag eines Heiligen", betont Pfarrer Martin Besold. "Beziehung, Partnerschaft und Ehe sind ein großes Thema, auch in der Kirche." Papst Franziskus habe dazu aufgefordert, die Begleitung der Partner und Eheleute zu intensivieren. Da passe ein Angebot zum Valentinstag sehr gut. Der Pfarrer ist guter Dinge, dass der Wortgottesdienst "für Verliebte, Verlobte und Verheiratete" in der Pfarrkirche gut angenommen wird. "Das ist bei uns ein erster Versuch, und wir hoffen natürlich, dass er ankommt."Blumen sind für Dienstag natürlich nach wie vor ein Klassiker, doch der Erbendorfer Blumenhändler Karl "Charlie" Beer hat festgestellt, dass der Andrang zu den Valentinstagen wieder etwas abflaut. Und das findet er gut so. "Persönlich halte ich nämlich gar nichts von diesem neuen Brauch. "Man sollte Blumen schenken, wenn einem danach ist und nicht, weil zufällig Valentinstag ist", findet er. Von roten Rosen rät er um diese Jahreszeit ohnehin ab. Die seien schon im Einkauf schweineteuer und um diese Jahreszeit von schlechter Qualität. Er selbst werde deshalb kaum Rosen vorrätig haben. Wenn es schon Blumen sein müssten, dann sei ein bunter Frühlingsstrauß um diese Jahreszeit mit Tulpen, Hyazinthen oder Nelken die viel, viel bessere Wahl.Oder Pralinen. Die kosten um diese Jahreszeit auch nicht mehr als sonst. Besonders gehen zum Valentinstag übrigens Süßigkeiten, wenn sie etwas ganz Besonderes sind. Zumindest in der Konditorei Kohr in Erbendorf ist dies der Fall. Barbara Kohr berichtet "von einer spürbar steigenden Nachfrage" nach individuell beschrifteten Schokoherzen und ähnlichen selbst gemachten Naschereien. "Für unser Geschäft ist Valentin ein ganz wichtiger Tag."In vielen Restaurants lässt der Tag ebenfalls die Kasse klingeln. Das Hotel-Restaurant "Glutschaufel" in Eschenbach bietet seit einigen Jahren erfolgreich ein Valentin-Vier-Gänge-Menue "zum Verlieben" an, diesmal mit Hummersuppe, Eismeergarnelen, Lachsfilet und anderen Köstlichkeiten. "Das wird gerne angenommen. Wir sind schon fast ausgebucht", freut sich Chefin Gabriela Weber.Die "Hollerhöfe" in Waldeck haben sich unter dem Motto "In Waldeck hängt der Himmel voller Geigen" ein Valentinsspecial mit 45-minütiger Ganzkörpermassage, Rosenbad auf Sprudelliegen im Kneippbecken und Drei-Gänge-Verwöhnmenue ausgedacht. Nach Auskunft von Betreiberin Elisabeth Zintl ist der Zuspruch recht gut. Auch dort sind die Plätze schon fast alle weg. Wer also zum Essen gehen will, sollte sich vorher einen Platz reservieren.Aber auch an St. Valentin gilt: Erlaubt ist, was gefällt und was beim Partner ankommt. Und das muss nicht immer ein klassisches Valentinsgeschenk sei. So war aus einem Tattoogeschäft in der Region zu hören, dass sich am 14. Februar ein Paar zum Tattoostechen angemeldet hat.