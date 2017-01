Kultur Erbendorf

20.01.2017

Nach der ersten CD und dem erfolgreichen neuen Programm „Atemnot“ ist bei „Sing Out“ aus Krummennaab keinesfalls Stillstand angesagt. Jetzt schnuppert das A-Capella-Ensemble sogar Hollywoodluft dank eines entfernten Verwandten, der dort Regisseur ist.

Ein Musikvideo ist auch für die erfolgreichen Sänger etwas ganz Neues. In Montestigliano in der Toskana nahm Michael Underwood das Video auf. Die Tonaufnahme erfolgte in den Backyard Studios in Bayreuth.