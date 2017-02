Kultur Erbendorf

20.02.2017

Das Chiemgauer Volkstheater zeigt am Sonntag, 5. März , das Stück "Der Kartlbauer" in der Erbendorfer Stadthalle. Am Sonntag, 19. März , ist es dann auch in Auerbach (Kolpinghaus) zu sehen. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Auf dem Kirchbauer-Hof ist einiges im Argen! Seit Bauer Martin nach einer unglücklichen Liebe nichts mehr von den Frauen wissen will, ist er dem Kartenspiel verfallen. Seine Schwester Anna und der Knecht Gustl versuchen erfolglos, ihn davon zu kurieren. Und prompt passiert die Katastrophe: Martin hat ein unglückseliges Kartenspiel mit dem Großbauern Bachmeier verloren und sich verpflichtet, dessen hässliche und naive Tochter zu heiraten. Spielschulden sind Ehrenschulden! Verzweifelt greift der Bauer noch einmal zu den Karten um sein "Glück" zurückzugewinnen, doch dadurch wird alles noch schlimmer... Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de