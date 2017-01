Kultur Erbendorf

24.01.2017

Im absolut ungewöhnlichen Ambiente einer Schnapsbrennerei präsentierten "Sing Out" ihr erstes Video. Ein Hauch von Hollywood war spürbar.

Dreh in der Toskana

Dank für tolle Arbeit

"La Dolce Vita"

Hunderte von Kerzen illuminierten die Brennerei Schraml in der Alten Probstei, die kupfernen Braukessel schimmerten im warmen Licht. Gleich am Eingang begrüßte ein großes Bild die Gäste zur Release-Party des ersten Videos "Boys of Summer" von "Sing Out". Im Gewölbe lief auf Großbildfernsehern in allen vier Ecken derweil ein Film von Michael Underwood, seines Zeichens Hollywood-Filmemacher und Regisseur von "Sing Out".Im Mai war "Sing Out" zur Umrahmung einer Vernissage nach Montestigliano in die Toskana gereist. Underwood, der mit der Familie von Sänger Rudi Kreuzer verwandt ist, bot der Gruppe als Gage einen Videodreh an. Und so reisten die Sechs im vergangenen Jahr mit viel Leberkäse und noch mehr Bier und "Wurzel- stolperer", einem Kräuterlikör der Brennerei Schraml, in die Toskana.In seinem besten "Fränglisch" - halb Fränkisch, halb Englisch - bedankte sich "Onkel Mike" für die schöne Zusammenarbeit. Er habe schon viele Videos gemacht, "aber ,Sing Out' war unbedingt das Beste". Er sage von ganzem Herzen "Thank you". Underwoods Applaus galt der gesamten Crew, allen voran die beiden Andis, Andreas Nagengast und Andreas Weisel, sowie Sabine Kreuzer. Nicht zu vergessen "Lovely" Kristin, die im Video als Schauspielerin mitwirkte.Bevor es in der Probstei aber "Film ab" hieß, brachten die sechs Herren noch ein paar Lieder zu Gehör. Mit der Eingangsmelodie von 20th Century Fox gab die "Boygroup" die Richtung vor: Es war hollywoodreif. "When September ends", vorgesungen vom Hausherrn Gregor Schraml, nahm die Zuhörer auf die musikalische Reise mit. Die Akustik in dem alten Gewölbe eignete sich hervorragend für die A-cappella-Formation. Mit "Any Way the Wind Blows" der amerikanischen Gruppe "Home Free" verzauberten die Sänger ihre rund 100 Gäste, darunter auch die zwei ehemaligen Mitglieder Josef Härtl und Dr. Andreas Renz.Nach dem herausragenden "Greyhound", vorgetragen von Leadsänger Rudi Kreuzer, tischten die Damen von "Sing Out", Daniela Schraml, Sabine Kreuzer und Kerstin Schuller, ein deutsch-italienisches Büfett auf mit Leberkäse, Tomatensalat und süßem Nachtisch."Sing Out" sang an diesem Abend auch noch für einen ganz speziellen Mitarbeiter. Ron Anderson, dreifacher Emmy-Preisträger, hatte das Colouring des Videos übernommen. In Montestigliano war Anderson bei den Dreharbeiten dabei, zur Release-Party konnte er leider nicht anreisen. Deshalb schnappte sich Michael Underwood ein Handy und über diesen Weg überbrachte "Sing Out" die musikalischen Grüße in die USA. Mit "Sweet Child of Mine" bedankten sie sich bei Ron für seine tolle Arbeit. Eine weitere Videobotschaft erhielt Joseph Spencer. Als Filmstudent unterstützte er Underwood bei den Dreharbeiten, das Video ist Teil seiner Abschlussarbeit."Sing Out" trieben die Spannung auf die Spitze und zeigten das Video noch immer nicht. Dafür gab es frenetischen Applaus für Coldplays "Fix you", bei "Ring of Fire" klatschten und sangen die Besucher gleich mit. Passend zur Reise in die Toskana brillierte Johannes Grünbauer bei dem italienischen Lied "Donne". Dass er nicht nur singen, sondern auch filmen kann, zeigte Grünbauer anschließend. Er hatte aus den vielen Filmchen und Fotos, die während der Reise und den Dreharbeiten entstanden, einen eigenen, kurzen Film mit passender Musikhinterlegung gemacht. So bekamen die Gäste einen sehr guten Eindruck vom Toskana-Aufenthalt. Allerdings musste sich Unterwood schmunzelnd verbessern. Es sei nicht Bier gewesen, das die Jungs beim Dreh dabei hatten: "Es war a Hauf'n Bier!"Weiter ging es mit dem ersten Teil des Videos, dem "Making-Of". Dies betitelte Underwood "La Dolce Vita". Es zeigte die Crew vor und hinter den Kulissen. Mit Rammsteins "Engel" schwang sich die Gruppe nochmal in musikalische Höhen, Gänsehaut war hier garantiert. Bei "I'm Yours" sang sogar der Regisseur mit, "Grenade" von Bruno Mars lobte Chorleiter Rudi Kreuzer mit der Höchstnote "Fast schön".Dann war es endlich so weit, das erste Video der Oberpfälzer A-cappella-Gruppe "Boys of Summer" flimmerte zum ersten Mal über die vielen Bildschirme. Publikum, Darsteller, Sänger und Regisseur waren vom Video und dem gesamten Abend vollkommen begeistert.Das Colouring von Ron Anderson hätte einen weiteren Emmy verdient, fanden die Besucher. Für Regisseur Michael Underwood gab es statt eines Oscars eine Flasche Whisky aus dem Hause Schraml. Kristin Sponsel, die sich auch als Schauspielerin bewährt hatte, überreichte an die Sänger einen Blumenstrauß.

Fürs Video noch extra ins Tonstudio

Erbendorf. Es war der absolute Wunsch von Michael Underwood, "Boys of Summer" zu verfilmen. Das Problem daran: Zu diesem Stück gab es keine professionelle Tonaufnahme der Gruppe. Auf der CD von "Sing Out" ist das Stück nämlich nicht enthalten. Als die Gruppe das fertige Video sah, buchte sie kurzerhand einen Tag im backyard-Tonstudio in Bayreuth, um eine adäquate Gesangsaufnahme für das Meisterwerk zu haben. Als ein solches ist das fertige Video wirklich zu benennen.Wer nicht das Vergnügen hatte, in der Alten Probstei dabei zu sein: Das Video ist ab sofort über die Homepage www.singout.de oder auf facebook und onetz zu sehen und zu hören. Wer davon nicht genug bekommen kann: Am Samstag, 8. April, singen die sechs Jungs im katholischen Jugendheim in Waldsassen. Karten gibt es über NT-Ticket.Kurz notiertLichtmess-Treff in NeustadtReuth/Neustadt. Der jährliche Lichtmess-Treff der Landwirtschaftsschüler des Jahrgangs 1960/61 ist am Donnerstag, 2. Februar, um 14 Uhr im Gasthof "Weißes Rößl" bei Maria Walbert in Neustadt/WN. Wer nicht kommen kann soll sich bei Christl Galbakioti, Telefon 09682/522, melden.