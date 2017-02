Kultur Erbendorf

17.02.2017

Was Norbert Neugirg sogar mit einer Kleinbesetzung der "Feierwehrkapell'n" locker schafft, wird für Bruno Jonas schon zum Problem. Ein Han's Klaffl kann da ohnehin nicht mithalten. Queen-Revival-Musiker treten die Reise in den Steinwald erst gar nicht an. Die Erbendorfer Stadthalle ist kein leichtes Pflaster.

Nur selten ausverkauft

Kritische Stimmen

Termin in der Stadthalle Feuerwehrball



An diesem Samstag, 18. Februar, ab 20 Uhr mit dem "Oberpfälzer Buam Express" und Showeinlagen. Einlass ab 19.30 Uhr. Die Veranstaltung ist fast ausverkauft. An der Abend- kasse gibt es noch vereinzelte Karten.



Chiemgauer Volkstheater



Am Sonntag, 5. März, um 18 Uhr. Gespielt wird das Stück "Der Kartlbauer". Karten gibt es unter anderem noch bei NT-Ticket.



Große Johann-Strauß-Gala



Am Samstag, 18. März, um 15.30 Uhr. Es gibt dafür noch jede Menge Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen.



"Spirit of Ireland"



Am Donnerstag, 30. März, um 19.30 Uhr fetzige Danceshow mit ursprünglich keltischer Live-Musik. Es gibt noch jede Menge Karten bei NT-Ticket.



"Landfrauenausflug"



Am Freitag/Samstag, 28./29. April, und Freitag/Samstag 5./6. Mai, Aufführungen des Erbendorfer Theatervereins. Karten gibt es ab Samstag, 15. März, bei Schreibwaren Rose in Erbendorf.



Zitherclub-Konzert



Konzert mit dem Orchester und Kleinbesetzungen am Samstag, 25. März, um 20 Uhr. Karten ab 11. März bei Schreibwaren Rose in Erbendorf.

Nicht nur die örtlichen Vereine und Verbände nutzen das Veranstaltungsgebäude im Stadtpark, auch überregional tätige Agenturen hatten zuletzt die Location für Konzerte, Kabarettabende, Musicalshows und andere Events regelmäßig auf dem Schirm. Pächter Michael Wirth schätzt, dass die Halle im vergangenen Jahr im Schnitt einmal pro Woche belegt war.14 Hochzeiten hat er 2016 im Saal ausgerichtet. Auch Tanzkursabschlussbälle, politische Kundgebungen, Weihnachtsfeiern, eine Regionalmesse und viele andere Terminen fanden dort statt. Der wieder belebte Stadtball wurde schnell wieder zur Institution."Für die Technik und die Akustik gibt es dabei durchwegs Lob", weiß der ledige Pächter. Trotzdem machen sich beim Wirt Sorgenfalten breit. Nur wenigen Künstlern gelang es bisher, den Saal mit bis zu 600 Sitzplätzen komplett zu füllen. Wirth will hier gar nichts beschönigen. Während er mit dem Geschäft im Restaurant sehr zufrieden ist, sieht er bei der Halle noch viel Luft nach oben. Vor allem kulturelle Veranstaltungen - eigentlich das Aushängeschild einer solchen Halle - entwickeln sich immer mehr zum Sorgenkind.Die nächsten Wochen sind noch etliche Events geplant, darunter ein Gastspiel des aus dem Fernsehen bekannte Chiemgauer Volkstheaters, eine Johann-Strauß-Gala die Tanzshow "Spirit of Ireland", die Aufführungen des Erbendorfer Theatervereins und ein Konzert des Zitherclubs. Doch dann tut sich mit Ausnahme einer Hochzeitsmesse, die ein Krummennaaber im Sommer oder Herbst plant, in dieser Richtung kaum was.Die professionellen Konzertveranstalter haben ihre Planungen abgeschlossen und den Standort für die zweite Jahreshälfte nicht mehr berücksichtigt. Pächter Wirth kann die Reaktionen durchaus verstehen. "Wenn bei uns in Erbendorf schon einmal was stattfindet, dann gehen zu wenig Leute hin." Es habe in der Vergangenheit wirklich gute Events gegeben, der Besuch habe jedoch oft zu wünschen übrig gelassen. Er selbst hat ebenfalls darauf reagiert und bestuhlt für den Hausfasching am Rosenmontag trotz einer fünfköpfigen Liveband bei freiem Eintritt nun nur noch den kleinen Saal.Einer, der die Stadthalle gleich nach der Eröffnung in sein Programm aufgenommen hatte, war Veranstalter Erwin Strasser vom gleichnamigen Chamer Konzertbüro. Er hat sich auf die Kabarettschiene spezialisiert und präsentiert Künstler wie Michael Altinger, Helmut Schleich und Michl Müller. Drei Mal war er schon in der Stadthalle in Erbendorf. Die erste Veranstaltung mit Günter Grünwald kurz nach Fertigstellung und noch vor der offiziellen Einweihung im März 2015 war ausverkauft. "Da waren die Leute vielleicht auch neugierig auf die neue Halle", mutmaßt Strasser. Doch schon bei Bruno Jonas im Oktober. 2015 blieben Plätze frei. Das Gastspiel mit Han's Klaffl im Oktober 2016 war für ihn dann mit rund 200 Besuchern richtig enttäuschend."Ich mache heuer auf jeden Fall nichts mehr in der Stadthalle Erbendorf. Vielleicht nächstes Jahr wieder", lässt Strasser wissen. Von der Technik und der Größe her sei die Halle durchaus in Ordnung, aber der Besuch sei einfach nicht so toll. "Vielleicht ist die Stadt einfach zu klein."Ähnliche Töne hört man aus anderen Agenturen. Das Büro Reset Production aus Gera zog frühzeitig die Reißleine und sagte die für 8. Februar geplante Queen-Mania-Veranstaltung "Forever Queen" kurz nach Start des Kartenvorverkaufs ganz ab. Bürgermeister Hans Donko wollte sich zur Entwicklung nicht äußern.