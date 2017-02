Ökumene in Frauenhand

Kultur Erbendorf

16.02.2017

2

0 16.02.2017

Wildenreuth. "Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern", sagt ein afrikanisches Sprichwort. Ökumene wird in Wildenreuth und Kirchendemenreuth groß geschrieben. Gerade auch im Jahr 2017, in dem der Reformation vor 500 Jahren gedacht wird. Nach fast 30 Jahren evangelischer Frauenarbeit in Wildenreuth ist es nun an der Zeit, diese Arbeit in ökumenischer Verbundenheit fortzuführen. Dieser Überzeugung waren katholische und evangelische Frauen aus Wildenreuth und Umgebung schon im vergangenen Jahr. Ein "Ökumenischer Frauentreff" sollte die Fortsetzung des "Evangelischen Frauenbundes" werden. Nun nahm diese neue Institution Form an. Sechs Frauen wurden in das Leitungs-Team gewählt. Darüber hinaus wurden Vorschläge für ein Jahresprogramm gesammelt, das nach der 30-Jahr-Feier des Frauenbundes im Mai starten soll.