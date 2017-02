Kultur Erbendorf

10.02.2017

0 10.02.2017

Was ist ein Simultaneum? Simultaneum bezeichnet das gemeinsame Nutzungsrecht verschiedener Konfessionen an einer kirchlichen Einrichtung. Es ist ein Ergebnis der schrecklichen Ereignisse des Dreißigjährigen Kriegs (1618 bis 1648), als sich die Katholische Liga und die Protestantische Union verbittert bekämpften.



Unter dem Eindruck dieses Religionskriegs ordnete Pfalzgraf Christian August von Sulzbach 1652 an, dass die Kirchen in seinem Herzogtum fortan von den evangelischen und katholischen Gemeinden gemeinsam genutzt werden sollten. Der Pfalzgraf wollte mit diesem Erlass die Konfessionen einander näher bringen und weitere Religionskriege verhindern. Viele Geschichten ranken sich um Auseinandersetzungen wegen der gemeinsamen Nutzung der Gotteshäuser. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden deshalb viele Simultaneen aufgelöst und die Besitztümer aufgeteilt.



Meist zogen in der Region die kleineren Gemeinden aus und bauten eigene Gotteshäuser. Sie erhielten eine Ablösesumme oder einen Teil der Ausstattung. Heute werden in der nördlichen Oberpfalz nur noch neun Kirchen simultan genutzt. Eine davon ist St. Jakob.



Der Förderverein Simultankirchenradweg, von dem ein Teil dieser historischen Erklärung stammt, hat eine Initiative gestartet, um das Interesse an den Gotteshäusern neu zu wecken. Die Simultankirchen (und viele ehemalige) sind durch einen Radweg verbunden. Auf zehn Tagesetappen lädt dieser Radweg zu Erkundungsfahrten ein.



Die Wildenreuther Route ist ein 40 Kilometer langer Rundkurs, der unter anderem nach Erbendorf, Krummennaab, Reuth, Windischeschenbach und Döltsch führt. Infos unter www.simultankirchenradweg.de (wb)

Die Wildenreuther haben ihre Kirche im Dorf gelassen. Trotz vieler neuer Häuser in den Siedlungsgebieten ist das Gotteshaus zusammen mit dem Schloss noch immer das weithin sichtbare Wahrzeichen. Nicht nur deswegen zieht das Kirchlein im Lutherjahr die Blicke auf sich.

Oft Streitigkeiten

Papst neben Landesbischof

Wildenreuth. Auf ihr malerisches historisches Ensemble sind die Wildenreuther mächtig stolz. Da ist einmal das Schloss der Freiherren von Podewils. Und dann ist da noch die direkt ans herrschaftliche Grundstück angrenzende Kirche, die aus der früheren Schlosskapelle hervorging. Das Gotteshaus ist dem heiligen Jakobus geweiht und mittlerweile die einzige Simultankirche im ganzen Landkreis Tirschenreuth.Simultankirche, das heißt, dass evangelische und katholische Christen das Gotteshaus nutzen. Früher war dies regelmäßig ein Anlass zu Streitigkeiten, was dazu geführt hat, dass viele Simultaneen aufgelöst worden sind. Auch in Wildenreuth gab es immer wieder mal Spannungen. Da kam es schon mal vor, dass die einen den Gottesdienst in die Länge zogen, um den Gottesdienst der anderen zu blockieren. Oder dass ein Geistlicher sich weigerte, ein Paar zu trauen, weil die Eheleute unterschiedlichen Glaubensrichtungen angehörten.Doch das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Heute ist das Miteinander überhaupt kein Problem mehr. Zumindest wenn man den beiden Mesnerinnen Elisabeth Häupler (73) und Agnes Hecht (64) glaubt. Sie sind die beiden "guten Seelen" der Kirche. Häupler ist bei evangelischen Gottesdiensten im Einsatz, Agnes Hecht (64) kümmert sich um die katholischen Messen. "Bei uns klappt das Miteinander völlig problemlos", betonen die beiden Damen unisono. Und die gelebte Ökumene liegt nicht nur daran, dass sie selbst "zufällig gute Freundinnen" seien. Die Zeiten hätten sich halt einfach geändert.Viel Aufwand ist es nicht, um das Gotteshaus für einen evangelischen oder katholischen Gottesdienst herzurichten. Etwa eine halbe Stunde brauchen die Mesnerinnen dafür. "Ganz wichtig ist es, dass wir das Kreuz am Altar austauschen", erzählen die Damen. "Denn da hat jede Konfession schon noch ihren eigenen Herrgott", schmunzelt Häupler. Auch die Leuchter mit den Kerzen sollten eigentlich ausgewechselt werden, weil Katholiken und Protestanten da jeweils eigene hätten. Doch das werde manchmal vergessen, gestehen die Mesnerinnen.Die Simultankirchenstiftung, in der beide Konfessionen Sitz und Stimme haben, verwaltet das Gotteshaus. Eine weitere Besonderheit: In Wildenreuth gibt es neben dem Wald der katholischen Kirchenstiftung und dem der evangelischen Kirche auch einen eigenen Simultankirchenwald, der beiden Konfessionen gemeinsam gehört und mit dem Ausgaben der Kirche gedeckt werden können.Gefragt nach einem guten Beispiel für das problemlose Miteinander, müssen die beiden Damen gar nicht lange nachdenken: "Das sind die Atempausen - regelmäßige ökumenische Gottesdienste." Dann stünden die beiden Pfarrer gemeinsam am Altar. "Und die Kirche ist immer richtig voll. Da müssen Sie unbedingt mal kommen." Schon allein wegen der Dialogpredigt der beiden Pfarrer - der katholische am Ambo und der evangelische in der Kanzel oder umgekehrt - seien diese Atempausen immer ein Erlebnis.Trotz des guten Einvernehmens gibt es in der schlicht eingerichteten Kirche einige Dinge doppelt. An den Stuhlwangen sind zwei Vortragekreuze für Prozessionen angebracht - links vom Mittelgang das evangelische und rechts davon das katholische. Es gibt auch zwei Tafeln für die Liedanzeigen - an der Wand links vom Altar die katholische und rechts vom Altar die evangelische.In der Sakristei stehen zwei große Schränke: ein kunstvoll verzierter katholischer Wandschrank, in dem die Jahreszahl 1903 eingearbeitet ist, und ein schlicht gehaltener evangelischer Unterbauschrank an der Fensterseite. Darüber hängen in einer Nische, fein säuberlich in Holzrähmchen gefasst, Fotos vom evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sowie von Papst Franziskus und Bischof Rudolf Voderholzer. Das Sprossenfenster dahinter gibt den Blick in den Schlossgarten auf das Schloss der Freiherren von Podewils preis, die in der Simultankirche noch immer eine eigene "Loge" haben und Gönner des Gotteshauses sind.Für das Schmücken ihrer Kirche haben die beiden Konfessionen eine sehr praktikable und einfache Lösung gefunden. Sie haben Wildenreuth in sieben Ortsteile aufgeteilt: das obere Dorf, das untere Dorf, die obere Siedlung ... Jeder Ortsteil ist ein halbes Jahr lang für den Schmuck und das Putzen der Kirche verantwortlich. "Da kommt jedes Viertel alle dreieinhalb Jahre mal dran, darf einmal den Christbaum aufbauen und schmücken und das nächste Mal abschmücken und wegräumen", erläutern die Mesnerinnen.Einen gravierenden Unterschied gibt es aber doch zwischen beiden Konfessionen: Wenn in Wildenreuth ein evangelischer Christ stirbt, dann läuten die Mesnerinnen das Sterbeglöckchen von St. Jakob durchgehend, segnet ein Katholik das Zeitliche, wird das Geläut einmal für kurze Zeit unterbrochen. Und auch bei den Sammlungen weiß man gleich, wer Gottesdienst hatte. Die Protestanten sind nach den Erkenntnissen der Mesnerinnen viel spendenfreudiger als die Katholiken.

Simultankirchenrat eingesetzt

Wildenreuth. Verwaltet wird das Wildenreuther Gotteshaus von einem Simultankirchenrat, in dem sowohl die evangelische Kirchengemeinde Wildenreuth als auch die katholische Pfarrei Erbendorf je drei Sitze haben. Neben den beiden Pfarrern gehörten jeweils zwei Kirchenräte jeder Konfession dem Gremium an. Der Vorsitz wechselt regelmäßig. Derzeit ist der evangelische Pfarrer Manuel Sauer der Vorsitzende.Die Besetzung spiegelt übrigens nicht die Zahl der Gläubigen wider. Denn hier sind in Wildenreuth die Protestanten klar in der Überzahl. Der katholische Pfarrer Martin Besold schätzt, dass zu seiner Erbendorfer Filialgemeinde etwa 200 katholische Christen gehören. Sein evangelischer Kollege Pfarrer Sauer betreut in Wildenreuth etwa doppelt so viele Seelen.Altar aus Amberg übernommenWildenreuth. Das schlicht eingerichtete Gotteshaus ist St. Jakobus, dem heiligen Jakob, geweiht. Anfang des 19. Jahrhunderts brannte die Kirche fast komplett ab. Nur der Turm blieb stehen. Auf ihm ist die Jahreszahl 1698 zu sehen. Die Jahreszahl 1832 am Chorbogen weist auf die Vollendung des Neubaus hin, die sich wegen finanzieller Engpässe einige Zeit hinzog. 1851 gab es noch einmal einen großen Brand. Dabei wurden große Teile der Ausstattung vernichtet.Der heutige Altar ist danach aus der Paulanerkirche Amberg nach Wildenreuth gekommen und um 1730 entstanden. Das große Altarblatt, das den Auferstandenen zeigt, ist erst um 1860 gefertigt worden, also nach dem großen Brand. Wenn man genau hinsieht, dann erkennt man, dass das große Bild nachträglich eingearbeitet worden ist. Früher, bevor der Altar simultan wurde, soll darauf eine Muttergottesdarstellung zu sehen gewesen sein.Nur noch neun simultane KirchenWildenreuth. Ab etwa um 1900 wurden die meisten Simultaneen aufgelöst. Zum einen hatte sich die Wirtschaftslage verbessert, zum anderen wollten die Kirchen endlich wieder allein Herr im "eigenen Gotteshaus" sein. Neun "aktive" Simultankirchen haben in der Region diese Entwicklung überlebt. Im Dekanat Weiden sind dies nur St. Jakobus in Wildenreuth und St. Johannes Baptist in Altenstadt bei Vohenstrauß.Einführung mit WaffengewaltWildenreuth. Bei der Einführung stieß das Simultaneum in Wildenreuth auf heftige Gegenwehr. Nach einem Flyer des Fördervereins Simultankirchen in der Oberpfalz setzte sich der damalige Hofmarksbesitzer Erdmann Ernst von Pudewels dagegen zur Wehr. Er argumentierte damit, "dass Wildenruth ein markgräfliches bayreuthisches Lehensgut und keiner der Hintersassen katholischer Religion sei". Die fürstlichen Gesandten beeindruckte dies wenig. Nach der Überlieferung sollen daraufhin zehn bewaffnete Reiter einen Kapuziner von Parkstein mit dem Mesner und einem Ministranten, die brennende Kerzen trugen, in die Kirche geleitet haben. Der Kapuziner ließ die Glocken läuten und stimmte eine Litanei an. Damit war St. Jakob Simultankirche, und die Kommission reiste wieder ab.