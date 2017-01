Finanzspitze zum Start

Politik Erbendorf

27.01.2017

27.01.2017

Auch in anderen Landkreisen in Bayern laufen Vorgespräche für die Gründung von Kreisgruppen des Vereins für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB). Landesvorsitzender Johannes Bradtka möchte den bürokratischen Aufwand dafür so gering wie möglich halten "Es ist nicht einmal ein eigener Eintrag ins Vereinsregister notwendig. Die Kreisgruppen übernehmen automatisch unsere Landessatzung inclusive der Rechte und Pflichten des VLAB", betont der Erbendorfer.

Der Mitgliedsbeitrag sei mit 20 Euro pro Jahr (Familien zahlen 30 Euro) vergleichsweise gering, und die Zahl der Vorstandsmitglieder sehr überschaubar. "Eine Kreisgruppe setzt sich aus dem Vorsitzenden, einem Stellvertreter sowie dem Rechnungs- und Schriftführer zusammen. Zwei Kassenprüfer sind ebenfalls notwendig." Jede Kreisgruppe bekommt eine Finanzspritze zum Start und darf Spenden selbst behalten.