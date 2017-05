Politik Erbendorf

15.05.2017

Sassenhof. "Wir müssen zusammenhalten", appellierte Kreisvorsitzender Matthias Grundler bei der Kreisversammlung der Jungen Union Tirschenreuth in Sassenhof. Hoch motiviert stimmte er die Mitglieder auf die kommenden Herausforderungen ein. 102 Delegierte und zahlreiche weitere Gäste von der JU durften Ortsvorsitzender Matthias Fütterer und Bürgermeister Hans Donko willkommen heißen .

Neuwahl Der neu gewählte Kreisvorstand der Jungen Union: Vorsitzender: Matthias Grundler; Stellvertreter: Mario Rabenbauer, Laura Zeitler, Michael Dutz, Matthias Fütterer; Schatzmeister: Christoph Hampel; Schriftführer: Christian Kraus, Markus Schreyer; Kassenprüfer: Florian Söllner, Philipp Schwan; Beisitzer: Carolin Böckl, Carolin Hampel, Maximilian Heindl, Fabian Weinberger, Sabrina Rosnitschek, Florian Distner, Sabrina Zeitler, Lukas Brilla, Maximilian Pecher, Stefan Riebel, Lisa Schleicher, Andreas Werner, Matthias Wöhrl.

"Die Junge Union ist die Stimme der Jugend", stellte Grundler zu Beginn fest. "Schlagkräftig organisiert und voller Einsatzbereitschaft" setze sich die JU für die Belange junger Menschen ein. In den letzten beiden Jahren kann der Kreisverband auf viele Aktionen, Projekte, Feste und Veranstaltungen zurückblicken. Mit weit über 100 Terminen war der Kalender prall gefüllt.Der mit überwältigender Mehrheit wiedergewählte Kreisvorsitzende rief dazu auf, stets alle Kräfte zu bündeln. Als einer der kleinsten Landkreise Bayerns sei es für Tirschenreuth besonders wichtig, innerhalb der Unions-Familie fest zusammenzustehen. Vor allem im Hinblick auf die kommenden Wahlen sei das Engagement jedes Einzelnen gefragt.Auch einige statistische Daten stellte Grundler vor. Obwohl die Mitgliederzahl des Kreisverbandes unter die 1000er-Grenze gefallen ist, haben einige Ortsverbände in den vergangenen beiden Jahren stark zugelegt. Ganze 192 Eintritte wurden seit der vergangenen Kreisversammlung registriert. Auch eine weitere positive Entwicklung sprach Grundler an: Die JU werde immer jünger. Im Durchschnitt sind die Mitglieder aktuell 27 Jahre alt. Der Frauenanteil ist leicht gestiegen auf 32 Prozent, obwohl es hier noch Luft nach oben gebe.Ein Aushängeschild des Kreisverbandes sei Christian Doleschal. Besonders stolz könne man darauf sein, dass Tirschenreuth mit ihm nicht nur den Bezirksvorsitzenden der JU Oberpfalz, sondern mit 29 Jahren auch eines der jüngsten Vorstandsmitglieder der CSU stelle. Neben Doleschal zählten auch stellvertretender Landrat Alfred Scheidler und CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Tobias Reiß zu den Ehrengästen. Reiß sprach der JU ein Lob aus. Sie sei nicht nur in der Lage, zusammen zu feiern, sondern auch die Anliegen der Heimat vorzubringen. Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung wurde schließlich noch bis spät in die Nacht gefeiert.Die Gastgeber luden anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Ortsverbands zur Partynacht mit DJ Hordhocker ein. Grundler dankte den Erbendorfern und wünschte gutes Gelingen für das Festwochenende.