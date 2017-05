Politik Erbendorf

03.05.2017

(njn) Moderator Thomas Koller aus Erbendorf, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Oberfranken, hatte in der Gesprächsrunde von Geschäftsleuten aus der Region mit Wirtschaftsministerin Ilse Aigner ein angenehmes Amt.

Marco Vollath, Geschäftsführer einer Marketingfirma, fragte nach, wie es mit der Förderung von Existenzgründern aussehe, deren Zahl derzeit zurückginge. "Die Förderung ist nicht nur einer Frage des Geldes", stellte Aigner fest. Derzeit sei die wirtschaftliche Lage sehr gut und die Betriebe zahlten gut. "Dadurch ist der Anreiz, in die Selbstständigkeit zu gehen, nicht so stark."Den Ausbau der B 299 am Hessenreuther Berg sprach Josef Pöllath an. Landtagsabgeordneter Tobias Reiß führte aus, dass der Durchbruch mit den Naturschutzverbänden gelungen sei und das Planfeststellungsverfahren laufe. Bürgermeister Hans Donko wies darauf hin, dass die B 299 als Bundesstraße nicht im Bundesverkehrswegeplan stehe. "Der Ausbau wird über Unterhaltsgelder des Bundes finanziert." Er bat Aigner um Unterstützung.Seinen Dank für die Fördermöglichkeiten der Staatsregierung sprach Unternehmer Peter Götzl an die Staatsministerin aus. Er hatte in den vergangenen Jahren erst in eine Rohrlaseranlage investiert. Was Götzl allerdings stört, ist die enorme Dauer von Baugenehmigungen am Landratsamt in Tirschenreuth. "Es ist ja nur ein Gebäude mit vier Wänden und einem Dach", so Götzl. "Da muss man extrem lange warten, bis das genehmigt wird.""Ich kann nur sagen, wir haben keine Beschwerden", meinte Reinhold Schraml von der gleichnamigen Metallverarbeitungsfirma in Waldershof. Seit 30 Jahren bilde sein Betrieb aus. "Die Lehrlinge bringen neue Lehrlinge aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis mit", so Schraml. "Das ist ein Selbstläufer." Obwohl Staatsministerin Aigner bei diesem Ortstermin mit einem Audi vorfuhr sagte der Geschäftsführer: "Jeder BMW hat Stoßdämpfer von Schraml." Markus Schreyer, Lehrer an der Fachoberschule in Marktredwitz, regte an, das Projekt "Energie-Effizienz" für Berufsschüler flächendeckend in ganz Bayern anzubieten. Alfons Meierhöfer sprach die Cyber-Sicherheit in Unternehmen an. "Wir müssen sehr viel Geld in die Hand nehmen, um die Sicherheit zu gewähren." Aigner verwies auf das Programm "Digital-Bonus für mittelständische Unternehmen", das für heuer mit einem Volumen von 20 Millionen bereits restlos überzeichnet war. "Es kommt aber wieder."Nicht zuletzt sprach Dieter Ernstberger von der Raiffeisenbank Stiftland Regulierungsflut und Zinsspanne an. Aigner bestätigte, dass die Niedrigzinsphase ein Hauptproblem für die Regionalbanken sei. "Wir müssen gemeinsam darauf hinarbeiten, dass sich das ändert." Den Abschluss übernahm Landtagsabgeordneter Tobias Reiß: "Wir betreiben Wirtschaftspolitik in aktiver Form, die auch im Mittelstand ankommt. Das Gewerbegebiet in Erbendorf würde nicht so blühen, wenn sich der Freistaat nicht engagiert hätte."