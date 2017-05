Blumen für die besten Muttertags-Schützen

Sport Erbendorf

Über viele Teilnehmer freute sich zweiter Schützenmeister Sascha Helgert beim Muttertagsschießen am Freitag im Schützenheim des Schützenvereins "Einigkeit 1862 Erbendorf-Naabberg". Insgesamt beteiligten sich 28 Schützen. Geschossen wurde in der Schüler- und Jugendklasse und in der Allgemeinen Klasse, wobei Schützen die das 60. Lebensjahr vollendet hatten, auflegen durften. Auch den jüngsten Schützen gab man an der Rika-Anlage die Möglichkeit zur Teilnahme. Fabian Beer nutzte die Gunst der Stunde und eroberte gleich den zweiten Platz mit 59 Punkten. Die gleiche Punktzahl, jedoch die bessere Serie, schoss Hartmut Gerschau. Den dritten Platz mit 58 Zählern machte Margit Helgert. Je nach Rangliste durfte sich jeder Schütze einen der zum Teil gespendeten Blumenpreise aussuchen. Während sich am Muttertagsschießen auch Nichtmitglieder beteiligen konnten, blieb der Schuss auf die Königsscheibe den Vereinsmitgliedern vorbehalten. Schützen die bisher verhindert waren, haben am kommenden Freitag, 12. Mai, nochmals die Gelegenheit. Die Königsproklamation findet schließlich bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, 9. Juni, statt. Bild: exb