Sport Erbendorf

28.05.2017

11

0 28.05.201711

Der SV Kulmain II hält die Kreisklasse und belohnt sich und seine Anhänger mit dem nötigen Glück des Tüchtigen. Beim 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen über den ASV Neustadt auf dem Erbendorfer Sportgelände gab es einen Matchwinner. SV-Torwart Jannick Netzel hielt seine Elf bis zum Ende der Verlängerung im Spiel und brachte im Elfmeterschießen die Schützen des ASV mit drei gehaltenen Schüssen vom Punkt zur Verzweiflung.

Neustadt begann druckvoll und hatte auch die reifere Spielanlage. Die schnellen ASV-Stürmer brachten die Kulmainer Abwehr immer wieder in Bedrängnis. Der SVK II ging jedoch mit dem ersten Angriff durch Michael Sollfrank im Führung. Er konnte eine scharfe Hereingabe von Schmid aus kurzer Distanz verwandeln. Kurz vor der Pause erzielte Sergej Wald nach schöner Vorarbeit von Gert freistehend den Ausgleich. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hätte Kulmain bei besserer Chancenverwertung in Führung gehen können, doch Sollfrank, Griener und Lehner verzogen knapp. Mit zunehmender Spieldauer bauten angesichts der hohen Temperaturen beide Teams zusehends ab.Gert mit einem Lattenschuss für den ASV und Griener freistehend vor ASV-Torwart Wirz konnten den entscheidenden Treffer in der regulären Spielzeit nicht markieren. Auch in der Verlängerung hielten sich die Chancen auf beiden Seiten die Waage, wobei Neustadt noch mehr investieren konnte. Kurz vor dem Abpfiff hielt Netzel glänzend gegen Ginder. Im Elfmeterschießen behielten alle Kulmainer Schützen die nötigen Nerven und Netzel wuchs über sich hinaus.Tore: 1:0 (25.) Michael Sollfrank, 1:1 (41.) Sergej Wald. Elfmeterschießen: 2:1 S. Biersack, 2:2 V. Ginder, 3:2 M. Felder, 4:2 L. Schmid - SR: Matthias Ehlich (Mehlmeisel) - Zuschauer: 310 - Besondere Vorkommnisse: SVK-Torwart Jannick Netzel hält drei Elfmeter im Elfmeterschießen