Sport Erbendorf

18.05.2017

( njn) Gut 250 Schüler aus 14 Grundschulen des Landkreises kickten im Kreinzl um den "Klassenmeister." Im Finale setzte sich Krummennaab mit 7:1 gegen Konnersreuth durch. Bürgermeister Hans Donko dankte dem Arbeitskreis Sport in Schule und Verein. Es gab Urkunden und Medaillen. In drei Gruppen lieferten sich die Kinder jeweils zehn Minuten tolle und faire Spiele. Im Anschluss zogen die Gruppensieger sowie besten Zweiten in die Finalrunde ein. Im Acht-Meter-Schießen um Platz drei gewann Waldsassen 2:1 gegen Bärnau. Dabei waren auch Teams aus Ebnath, Erbendorf, Falkenberg, Friedenfels, Immenreuth, Kemnath, Mitterteich, Plößberg, Waldershof und Wiesau. "In den Vereinen des Landkreises wird gute Arbeit geleistet", resümierte Organisator Alexander Köstler. Bild: njn