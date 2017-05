Sport Erbendorf

05.05.2017

1

0 05.05.2017

Neuwahlen standen in der Jahreshauptversammlung bei der Tischtennissparte des TSV auf der Tagesordnung. Die Mitglieder bestätigten Florian Rupprecht als stellvertretenden Jugendleiter und Patrick Lochner als Pressewart. Spartenleiter Peter Schraml zog Bilanz.

Insgesamt haben die vier angetretenen Mannschaften ihre Saisonziele erreicht, so das Resümee. Einen achtbaren dritten Tabellenplatz mit positiven 22:8 Punkten erreichte die erste Herrenmannschaft in der ersten Kreisliga. Zur Halbzeit sah es noch so aus, dass Erbendorf in den Aufstiegskampf eingreifen könnte, am Ende hatten aber die Teams aus Wiesau und Konnersreuth die Nase vorn.Beste Einzelspieler der "Ersten" waren Günter Lehner mit 20:9 Einzelsiegen und Bernhard Zollner (15:7). Im Kreispokal erreichte die Mannschaft das Finale, sie musste sich jedoch mit 3:5 dem TTC Konnersreuth geschlagen geben, so dass nur der undankbare zweite Platz blieb. Das Sorgenkind der vergangenen Spielzeit war die zweite Herrenmannschaft. Von Personalnöten geplagt weist sie dennoch ein ausgeglichenes Punktekonto auf und belegte in der Tabelle der zweiten Kreisliga einen guten Mittelfeldplatz. Die dritte Mannschaft konnte sich in der dritten Kreisliga einen vorderen Tabellenrang sichern. Schraml informierte auch über den geselligen Bereich. Dabei hob er das Grillfest, das Bratpfannen-Turnier und die Weihnachtsfeier hervor.Jugendleiter Norbert Thoma gab einen Einblick über die Ergebnisse des Nachwuchses. Insgesamt hat die Sparte 29 Jugendliche, die Jungenmannschaft erreichte in der Kreisliga den vierten Platz. Im Finale des Kreispokals schlug sie mit 5:4 Punkten den SV Immenreuth und holte den Titel in die Steinwaldstadt, so Thoma.Bei der Siegerehrung der Vereinsmeister überreichte der Vorsitzende an folgende Spieler Urkunden: Im Herren-Einzel sicherte sich Bernhard Michl den Titel, zweiter wurde Wolfgang Schmid vor Günter Lehner. Bei den Jungen wurde Jan Köllner Erster, gefolgt von Marco Schöfer und Sebastian Braun.