(njn) Beim "Turn-Cup", dem Kinder-Wettkampf des Turngaus Oberpfalz-Nord in Windischeschenbach nahmen sieben Mädchen der TSV-Turnsparte teil. Beste Nachwuchsturnerin aus Erbendorf war Laura Haberzett, die in ihrem Jahrgang den vierten Platz belegte. Begleitet wurden die Kinder Trainerin Sonja Grünauer. Auch unter den Schiedsrichtern waren die Erbendorfer mit Kampfrichterin Anna Bäumler und Nachwuchskampfrichterin Alexandra Lang vertreten. Der nächste Wettkampf in Windischeschenbach ist der Gau-Liga-Cup männlich, der am kommenden Sonntag stattfindet. Auch hier wird der TSV mit einer Mannschaft vertreten sein. Bild: njn