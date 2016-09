Am Sonntag Michaeli-Markt in Erbendorf - Geschäfte geöffnet

Vermischtes Erbendorf

21.09.2016

4

0 21.09.2016

Erbendorf. (njn) In der Stadt, auf dem Festplatz und in den Wirtshäusern wird am Wochenende, vom 24. bis 26. September, Kirchweih gefeiert. Beim Michaeli-Markt am Sonntag sorgen Fieranten zudem am Unteren Markt für ein großes Angebot und die Geschäftsleute laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Am Festplatz wartet traditionell Karussell und Autoscooter auf die Kinder und Jugendlichen. Der Geselligkeitsverein Rauchclub Erbendorf-Altenstadt feiert drei Tagen lang seine Zeltkirchweih. Bereits zum 45. Mal führt der Verein seine "Zeltkirwa" am Festplatz in der Bahnhofstraße durch. Unter anderem ist das Festzelt beheizt und an zwei Tagen ist das Wein- und Cocktailzelt geöffnet. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Am Samstag ab 14 Uhr beginnt der Zeltbetrieb. Am Abend sorgt der "Oberpfälzer Buam Express" für die richtige Stimmung im Festzelt. Den Kirchweihsonntag eröffnet der Rauchclub um 10 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen. Musikalisch wird der Nachmittag durch Walter Kobel auf seiner Steirischen gestaltet. Ab 19 Uhr sorgt Klaus Rabenstein für die Musik. Der Zeltbetrieb beginnt am Kirchweihmontag wird um 10 Uhr. Nachmittags ab 14.30 Uhr findet der Seniorennachmittag der Stadt im Kirwazelt statt. Auf die Besucher wartet neben Kaffee und Kuchen auch Stimmungsmusik mit dem Duo Tina & Gerd. Ab 19.30 Uhr wird der Entertainer "Markus Brand" den Kirwa-Ausklang bestreiten.Am Kirchweihsonntag feiert auch die katholische Pfarrei die Kirchweihe. Den Festgottesdienst wird Bischof Wilhelm Schraml zelebrieren. Im Anschluss ist ein Zug zum Kirwazelt des Rauchclubs zum Weißwurstfrühstück vorgesehen.Am Nachmittag kommt die Jugend mit ihrem Kirwa-Umzug wieder zum Einsatz, der um 14 Uhr startet und durch die Straßen der Steinwaldstadt zieht.