Vermischtes Erbendorf

04.05.2017

Die Einweihungsfeier der neuen Räume des ARV war gut besucht. Zahlreiche namhafte Gäste nutzen die Gelegenheit, einen Blick in die neue Heimat der Sozialstation zu werfen. Die Anforderungen sind durchaus gestiegen.

Wie eine Firma

Mit dem Segen Gottes

(njn) "Wir fühlen uns hier sehr wohl und die Räume sind geradezu ideal für uns." Das bestätigte der Vorsitzende des Allgemeinen Rettungsverbandes Oberpfalz bei der Einweihung der neuen Räume der ARV-Sozialstation im Gewerbegebiet. Gut 30 Mitarbeiter betreuen an diesem Standort 120 Kunden. "Es ist weiterhin ein Zuwachs an Patienten zu verzeichnen."Neben den Mitarbeitern kamen unter anderem Kunden, Ärzte, der gesamte Vorstand des ARV, der Hausherr Detlef Schraml-Pöllmann, die Nachbarn sowie die Vertreter der Politik mit Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher, stellvertretender Landrat Dr. Alfred Scheidler, Kreis- und Stadträte und nicht zuletzt Bürgermeister Hans Donko. Sie alle hatten nach dem offiziellen Teil die Gelegenheit, die neuen Räume kennenzulernen.Nach ARV-Vorsitzender Thilo Schmidt machte keinen Hehl daraus, dass es nicht einfach war, geeignete Räume zu finden. "Hier ist es jetzt geradezu ideal", stellte er fest. Beim ARV sei ein enormer Zuwachs an Patienten zu verzeichnen, auch am Standort Erbendorf. "Denn die Pflegebedürftigkeit nimmt stetig zu", erklärte er. Nach Prognosen sei eine Steigerung der Pflegebedürftigen um eine Million auf dann 3,5 Millionen bis zum Jahr 2030 zu erwarten. "Aus diesem Grund haben wir auch in den Standort Erbendorf investiert", so Schmidt. "Nicht nur in neue Räume, sondern auch in die Fahrzeugflotte und Mitarbeiter." Neben den Angeboten rund um die Pflege werden ergänzende Angebote und Dienstleistungen ausgebaut.Stationsleiterin Tanja Bäumler konnte von einem stetigen Wachstum berichten. "2011 waren es zehn, heute sind es 30 Mitarbeiter." Ein größerer Raumbedarf war somit gegeben. Neben Büroräumen für Leitung und Mitarbeiter gebe es nun einen Aufenthaltsraum mit Küche, eine weitere Küche für Patienten, einen Beratungsraum sowie Medikamentenraum und Sanitätsräume. "Mit unseren Fahrzeugen werden jährlich etwa 170 000 Kilometer gefahren", stellte Bäumler fest. Die Mitarbeiter werden nicht nur in der Pflege, sondern auch in anderen Dienstleistungen eingesetzt. Als Beispiel nannte sie "Essen auf Räder." Das Essen kommt aus der Großküche des örtlichen BRK-Seniorenheims.Bürgermeister Hans Donko zeigte sich begeistert, was aus dem ARV nach dem Umzug geworden ist. "Mittlerweile hat die Sozialstation die Größe eines mittelständischen Betriebs." Den Zuwachs an Kunden wertete er als Zeichen, dass hier gute Arbeit geleistet werde. An Leiterin Bäumler überreichte er als Erinnerung einen Wappenteller der Stadt. Nicht mit Porzellan, sondern gleich mit einer Granittafel wartete der stellvertretende Landrat Dr. Alfred Scheidler auf. Großen Respekt zollte er den Mitarbeitern für die nicht immer leichte Aufgabe, Menschen zu pflegen. Denn neben der körperlichen verlange dieser Dienst auf viel psychische Kraft. "Aber wenn ich den ARV so sehe, wird mit vor dem Alter nicht Angst", sagte er augenzwinkernd."Die Pflege sollte so zentral wie notwendig und so dezentral wie möglich gestaltet werden", so Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher. Ambulant gehe vor stationär. Erbendorf bezeichnete Höher als "Hotspot", auch im Hinblick auf die Senioreneinrichtungen in der Stadt. Der ARV leiste gute Dienste "aus Liebe zum Menschen." Er versicherte, dass der Bezirk dem ARV auch weiterhin zur Seite stehen werde."Ihr Tun ist ein Segen", stellte Pfarrer Martin Besold fest. Hier werde Nächstenliebe gelebt. Gemeinsam mit Pfarrer Christoph Zeh erbat er den Segen Gottes für die Räume, die Fahrzeuge und die Mitarbeiter. Wer auf die neuen ARV-Räume neugierig ist, der kann sie am Sonntag, 7. Mai, von 10 bis 17 Uhr besuchen. Dann beteiligt sich die ARV am "Tag der offenen Tür" des Gewerbeparks.