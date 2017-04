Vermischtes Erbendorf

28.04.2017

4

0 28.04.2017

"Need no Speed." Unter diesem Motto hatten die Freien Wähler sowie die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) Jugendliche zum Diskussionsabend in die Erbendorfer Stadthalle eingeladen. Die Resonanz blieb verhalten.

Dennoch entwickelten sich ein reges Gespräch rund um das Thema Drogen mit den Vertretern der Initiative "Need no Speed." In einem etwas kleineren Kreis dankte AsF-Ortsvorsitzende Christine Trenner vor allem den Initiatoren, dass sie sich für diesen Termin Zeit genommen haben.Wie sie weiter ausführte, wurde bei der Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr festgestellt, dass bei der Drogenproblematik bei Jugendlichen der Ansatz zur Präventation in der Familie liege.Die Mitglieder der Initiative "Need no Speed" mit Kriminaloberrat Thomas Bauer, Theresa Sowa vom Jugendzentrum Weiden und Agnes Scharnetzky von der Regionalen Präventionsstelle debattierten mit den Teilnehmern über Drogen. Dass gerade "Crystal" konsumiert werde, liege an der Nähe zu Tschechien. Dennoch seien aus Sicht der Polizei natürlich auch andere Drogen ein zentrales Thema.Nach der gut zweieinhalbstündigen Diskussion war das Fazit, dass das Problem Drogen vor Ort bestehe. Aufklärung und Information sei deshalb bei den Jugendlichen äußerst wichtig. Im Anschluss boten die Mitarbeiter der Initiative den Teilnehmern noch Einzelgespräche an, bei denen sie vertraulich über persönliche Probleme sprechen konnten.