Vermischtes Erbendorf

14.05.2017

(ckl) Während es draußen eher ungemütlich war, hatten die Kleinen vom Städtischen Kindergarten Kunterbunt im Megafun in Grafenwöhr jede Menge Spaß. Der Indoorspielplatz hatte einiges zu bieten. Trampolin springen, die große Kletterburg erobern, rutschen oder einfach herumtollen - es war für alle etwas dabei. Etwas erschöpft, aber glücklich kamen die Ausflügler nach diesem rundum gelungenen Tag schließlich wieder in Erbendorf an.