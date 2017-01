Beifall für treue Mitarbeiter im Seniorenheim

Vermischtes Erbendorf

Erbendorf. (mwi) Zu einer Feierstunde im Caritas-Altenheim St. Marien lud Heimleiterin Eveline Gerstl-Seidl Bewohner und Mitarbeiter ein. Anlass war der erste Besuch des neuen Caritas-Direktors Michael Weißmann. Der 47-Jährige betonte, dass er sich auf die neue Aufgabe freue. "Als Diakon steht Dienen und Helfen im Vordergrund, und so will ich auch das Amt des Caritasdirektors sehen", erklärte Weißmann. Beim Kaffeetrinken gab es Ehrungen. Heimleiterin Eveline Gerst-Seidl steht seit 20 Jahren im Dienst der Caritas. Seit 2003 ist sie im Erbendorfer Caritasheim. Seit zehn Jahren arbeiten Appolonia Savidis, Marco Nürbauer und Barbara Stangl in der Pflegeabteilung und Manuela Wienand in der Verwaltung mit. Gerstl-Seidl betonte, dass treue Mitarbeiter wichtig für ein gutes Miteinander seien. Von links: Eveline Gerstl-Seidl, Manuela Wienand, Marco Nürbauer, Appolonia Savidis und Barbara Stangl. Bild: mwi