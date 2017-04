Vermischtes Erbendorf

27.04.2017

(njn) Insgesamt 1000 Euro konnte der Kreisverband der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) aus dem Erlös seines Benefiz-Kaffeekränzchens jetzt sozialen Einrichtungen zukommen lassen. Jeweils ein Spendenkuvert mit 500 Euro erhielten die Nachbarschaftshilfe "Der Kleine Dienst" und die Kinderkrebshilfe Nordoberpfalz. Im Namen der verhinderten AsF-Kreisvorsitzenden Sybille Bayer konnte Ortsvorsitzende Christine Trenner im Café Kohr die Vertreter der Einrichtungen zur Spendenübergabe begrüßen. Wie sie ausführte, stamme das Geld aus dem erfolgreichen Benefiz-Kaffeekränzchens des Kreisverbands im Schützenhaus am Bergwerk im Februar dieses Jahres.

Nach Trenners Worten lädt der AsF-Kreisverband bereits seit 1997 zum Benefiz-Kaffeekränzchen an verschiedenen Orten des Landkreises ein. In diesem Jahr war Erbendorf Ausrichter.In Abstimmung mit dem Kreisverband hat der Ortsverband in diesem Jahr die Nachbarschaftshilfe "Der Kleine Dienst" sowie die Kinderkrebshilfe Nordoberpfalz ausgewählt. Deren Vertreter, Pfarrer Christoph Zeh mit Geschäftsführerin Rita Kunz vom Kleinen Dienst sowie Vorsitzender Herbert Putzer von der Kinderkrebshilfe freuten sich riesig.