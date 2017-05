Vermischtes Erbendorf

21.05.2017

8

0 21.05.2017

"Menschen finden, die sich im Roten Kreuz engagieren und Verantwortung übernehmen." Dass ist für Sven Lehner die größte Herausforderung für die nächsten vier Jahre.

(njn) Offiziell wurde Lehner jetzt von Kreisbereitschaftsleiter Christian Stahl zum neuen alten Bereitschaftsleiter ernannt. Wie Lehner tritt auch das gesamte Team der Bereitschaftsleitung wieder an. Bereits in der Jahresauftaktversammlung Anfang Januar haben die Mitglieder Sven Lehner für die kommenden vier Jahr wieder als Bereitschaftsleiter bestimmt. Jetzt erfolgte in der Stadthalle die offizielle Installierung.Lehner sieht die Leitung der Bereitschaft als "Team-Arbeit." So gehört der Führung auch die stellvertretende Bereitschaftsleiterin und Ehrenbereitschaftsleiterin Anneliese Huhnke an, die den Bereich Blutspende organisiert und nach den Worten Lehners vor allem einen "reichen Erfahrungsschatz" in der Rot-Kreuz-Arbeit hat. Taktische Leiterin ist weiterhin Jasmin Kelch. Für die Wohlfahrts- und Sozialarbeit zeichnen Monika Zimmerer und Luise Lehner verantwortlich. Bereitschaftsarzt ist Rudolf Sulzer."Mit Erfahrung und Antrieb werden wir weiterhin die vielfältigen Rot-Kreuz-Aufgaben in unserer Stadt organisieren und wahrnehmen", kündigte Lehner an. Dazu gehören unter anderem die Breitenausbildung mit Erste-Hilfe-Kursen, Blutspende, Sanitätswachdienste, Katastrophenschutz sowie die Aus- und Fortbildung. Nicht zuletzt aber auch die Projekte "Helfer vor Ort" und "Organisierte Erste Hilfe."