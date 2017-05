Vermischtes Erbendorf

15.05.2017

Nur wenige Schritte liegen zwischen dem Pfarrhof und der Grund- und Mittelschule. Doch der Umzug der Pfarrbücherei in die neuen Räume in der Schule war kein einfacher Weg.

Odyssee beendet



Was lange währt wird endlich gut, mit diesem Zitat brachte es Kirchenpfleger Alfons Meierhöfer auf dem Punkt: Endlich ist die Odyssee beendet. Nach vielen Problemen während der Bauphase hat die Bücherei nun in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Grund- und Mittelschule ein neues und ansprechendes Zuhause gefunden. Wobei der Büchereibetrieb bereits seit Oktober letzten Jahres läuft. Erst jetzt fand man Zeit und Muse für die offizielle Einweihung und die Segnung.

Zweiter Bürgermeister Johannes Reger zollte den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Bücherei sein besonders Lob. "Hier ist ein starkes Team am Werk", so Reger. Die Stadt Erbendorf habe die ehemalige Hausmeisterwohnung gerne zur Verfügung gestellt.

Lesen lohnt sich



Büchereien rechnen sich nicht, aber sie lohnen sich, denn wer gut lesen kann, hat es leichter im Leben. Lesen fördere die Fantasie und rege zum Nachdenken an, so Pusch. Nie zuvor haben so viele Menschen eine öffentliche Bücherei besucht wie heute. Die Büchereien werden immer mehr zu einem kulturellen Begegnungszentrum.

Pfarrer Martin Besold stellte das Buch der Bücher - die Bibel - in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Auch Jesus habe in den Schriften gelesen und den Menschen die frohe Botschaft verkündet. Das Buch gehöre deshalb zum Christentum. Dann erbat er Gottes Segen.

