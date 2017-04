Vermischtes Erbendorf

27.04.2017

27.04.2017

(njn) Am Eingang zum Caritas-Altenheim St. Marien steht er bereits: der Maibaum. Mit vereinten Kräften hievte Heimleiterin Eveline Gerstl-Seidl mit einigen rüstigen Senioren das gute Stück in die Höhe. Die Kinder des St.-Elisabeth-Kindergartens tanzten drumherum. Trotz kühler Temperaturen feierten die Heimbewohner. Neben Kaffee und Kuchen gab es Musik von Klaus Putzer. Gemeinsam stießen alle Gäste bei einer Mass Bier auf eine gelungene Veranstaltung an. Bis in den Abend hinein wurde bei zukünftigen Klängen, guter Laune und deftigen Schmankerln gefeiert.