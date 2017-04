Vermischtes Erbendorf

27.04.2017

8

27.04.2017

In die Steinwaldstadt kamen Hoteliers aus ganz Deutschland, der Schweiz und Südtirol. Der "Embrace", der Verbund der Integrations-Hotels, hielt seine Frühjahrstagung ab. Das kam nicht von ungefähr.

(njn) Denn das Aribo-Hotel ist eines der jüngsten Mitglieder von "Embrace" und der frühere Präsident Martin Bünk ist seit kurzem Direktor im Aribo-Hotel.Die Idee von "Embrace" ist es, durch Schaffung von Arbeitsplätzen für behinderte Mitarbeiter eine Inklusion tatsächlich zu ermöglichen. Dem Verbund gehören über 45 Hotels in Deutschland, der Schweiz und Südtirols an. Bei der Frühjahrsversammlung im Aribo-Hotel tagten nun die Vertreter der Hotels in der Steinwaldstadt.Mit von der Partie war der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, Martin Weiß. Letzterer betonte, dass am Standort in Erbendorf die Idee, die Welt nicht in Gewinner und Verlierer zu teilen, gelebt werde. "Inklusion muss in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden", so Weiß. "Das ist auch in einem Hotel machbar."Von den rund 30 Arbeitsplätzen seien derzeit annähernd 30 Prozent mit behinderten Menschen besetzt. "Von den Kunden werde die Qualität und der Service geschätzt, auch als Inklusionsbetrieb", führte Weiß weiter aus.Ein Grußwort bei der Frühjahrstagung sprach auch Bürgermeister Hans Donko, der auf die Idee zu dieser Hotelanlage und der Führung als Inklusionsbetrieb kam, die durch die Stadt Erbendorf umgesetzt wurde: Von der Bermas-Produktionshalle zum gehobenen Hotel.