Vermischtes Erbendorf

05.05.2017

"Unser Neubau soll ein Heim schaffen für Menschen. Was kann es Schöneres geben, als diese Aufgabe anzugehen und den ersten Spatenstich zu tun." Das sagte der Vorstandsvorsitzende der Gemeinnützigen Baugenossenschaft, Dieter Döppl beim Startschuss für ein 14-Parteien-Haus in der Stadtbadstraße.

(njn) "Heften sie sich ans Revers: Sie machen sozialen Wohnungsbau und das ist eine gute Tat", sagte Baudirektor Albert Dischinger von der Regierung der Oberpfalz. Zum obligatorischen Spatenstich konnte der Vorstandsvorsitzende der Gemeinnützigen Baugenossenschaft, Dieter Döppl, neben den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates Baudirektor Albert Dischinger von der Regierung, Bürgermeister Hans Donko sowie den planenden Architekten Udo Graser und Geschäftsführer Christian Bauer von der bauausführenden Firma Wilhelm Bauer begrüßen."Hier und heute beginnt ein Projekt, das schon lange in unseren Köpfen war und vor gut zwei Jahren Gestalt angenommen hat", sagte Vorstandsvorsitzender Döppl. "Es ist wieder an der Zeit, neuen Lebensraum für Familien, Senioren, Paare und auch sozial Bedürftige zu schaffen." Wie er ausführte, liege der letzte durch die Baugenossenschaft durchgeführte Neubau in der Lindenstraße bereits 25 Jahre zurück.Zu den Eckpunkten des Projekts sagte der Vorstandsvorsitzende, dass im November 2015 der Beschluss zum Erwerb des Grundstücks erfolgte. "Die erste Absprache mit der Regierung der Oberpfalz erfolgte im April vergangenen Jahres, da es sich hier um einen sozialen Wohnungsbau handelt." Aus sieben Planungsentwürfen von örtlichen Architekten sei Mitte letzten Jahres die Entscheidung über die Form der Baugestaltung gefallen. "Nach der Ausgestaltung der Planungen und weiteren Absprachen mit der Regierung konnte im Dezember letzten Jahres der Bauantrag eingereicht werden, die Baugenehmigung erfolgt im April dieses Jahres", so Döppl. Auch der Bewilligungsbescheid über die Wohnraumförderung sei bereits eingetroffen. Mit Stolz merkte der Vorstandsvorsitzende an, dass bei der diesjährigen Frühjahrstagung der Oberpfälzer Wohnungsunternehmen die Gemeinnützige Baugenossenschaft als "Helden der Oberpfalz" ausgezeichnet wurde. "Damit hat die Regierung der Oberpfalz unser Bauvorhaben gelobt."Den Spatenstich nahm Döppl zum Anlass, auch Dank zu sagen. Dieser galt der Regierung der Oberpfalz für die Unterstützung der Fördermodalitäten ebenso wie der Stadt Erbendorf mit Bürgermeister Donko und den Stadträten für die "stetige Unterstützung und Förderung des gemeinnützigen, sozialen Wohnungsbaus". Des Weiteren dankte der Vorstandsvorsitzende der bauausführende Baufirma, die er aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit als "Hausfirma" bezeichnete, sowie nicht zuletzt den beiden Architekten Udo Graser und Reinhold Eger. "Schon heute möchte ich mich für das Verständnis und die Geduld der Anwohner während der Bauzeit bedanken", so Döppl."Wir, die Regierung, brauchen Partner, die investieren", merkte Baudirektor Albert Dischlinger an. Die Staatsregierung habe den "Wohnungspakt Bayern" ins Leben gerufen und Fördermittel stehen in großem Umfang zur Verfügung. "Dieser muss jetzt mit Leben gefüllt werden und deshalb bedarf es handlungs- und risikofreudiger Partner. Als einen "Freudentag für die Stadt" bezeichnete Bürgermeister Hans Donko den Spatenstich. "Mit dieser Investition wird guter, attraktiver und bezahlbarer Wohnraum geschaffen." Dies sei für Erbendorf sehr wichtig. "Denn neben der guten wirtschaftlichen Entwicklung mit vielen neuen Arbeitsplätzen muss auch der notwendige Wohnraum geschaffen werden."Einen Dank sprach Donko den Verantwortlichen der Baugenossenschaft für dieses Projekt aus. Der Bürgermeister betonte, dass sich das Gebäude gut in das Gesamtensemble der Stadtbadstraße einfüge. Nicht zuletzt freue er sich, dass mit der Firma Wilhelm Bauer ein ortsansässiger Betrieb für die Ausführung der Arbeit gefunden wurde. (Hintergrund)

14 Wohnungen, 1060 Quadratmeter

Erbendorf. (njn) Dieter Döppl, Vorstandsvorsitzender der Gemeinnützigen Baugenossenschaft, informierte über das Gebäude: Es entstehen 14 Wohnungen von 55 bis 99 Quadratmetern, sechs davon sind rollstuhlgerecht, weitere sieben behindertengerecht ausgestattet. Der Bau erfolgt im Rahmen der "aufwendungsorientierten Förderung im Bayerischen Wohnungsbauprogramm für Sozialwohnungen." Die Gesamtwohnfläche beträgt 1060 Quadratmeter bei einer Grundstücksgröße von knapp 1870 Quadratmetern. Die Gesamtkosten bezifferte Döppl auf knapp 2,5 Millionen Euro. Alle Wohnungen sind mit Balkonen ausgestattet und über Aufzug erreichbar."Auch den heutigen Anforderungen zur Energieeinsparverordnung tragen wir Rechnung", stellte der Vorstandsvorsitzende Döppl fest. So werde der Neubau an das Fernwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen. Große Fensterfronten sorgen für gutes Licht und eine angenehme Atmosphäre. Architekt Udo Graser sprach von einem Rauminhalt von 5300 Kubikmetern. Es werden 16, zum Teil überdachte Stellplätze errichtet sowie drei kleine Gebäude für Entsorgung. Von der Energieeffizienz sei das Gebäude als KFW-70-Haus klassifiziert.