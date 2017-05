Vermischtes Erbendorf

Sieben Konfirmanden der Jahrgänge 1965, 1966 und 1967 erneuerten nach 50 Jahren ihr Konfirmationsversprechen. Pfarrer Christoph Zeh sprach über Gott als Freund des Lebens, über das Scheitern, Loslassen und den Glauben.

(njn) "Gott ist ein Freund des Lebens. Davon sprechen die Bibelworte, die Sie damals in Ihrer Konfirmation mit auf den Weg bekommen haben", betonte Pfarrer Christoph Zeh in seiner Predigt beim Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation in der Martin-Luther-Kirche.Zum Stück "Tut mir auf die schöne Pforte" des evangelischen Posaunenchors zogen die sieben Jubelkonfirmanden Dorothea Jung, Hannelore Melzner, Manfred Scholz, Doris Graf, Dr. Wolfgang Frank, Ingeborg Vollath und Gudrun Zellfelder-Erdmannsdörfer ins Gotteshaus.In seiner Predigt schlug Zeh die Brücke zwischen dem Bildnis des Weizenkorns zum Buch "Späte Liebe" von Max von der Grün. "Es geht um zwei ältere Menschen, die bereits ihre Partner begraben haben und sich verlieben", so Zeh. "Beiden verstehen: Die schöne, neue, gemeinsame Zukunft hat mit Abschied, Loslassen und Angst zu tun." Vor allem Sicherheit und vertrauter Lebensrhythmus würden gut tun. Zeh sah im Bildnis "Weizenkorn" die Chance, die im Loslassen steckt. "Immer wieder ist ein Abschied unvermeidlich." Nach der Predigt segnete Zeh die Jubelkonfirmanden.Den Festgottesdienst gestalteten Kirchenmusiker Martin Gottlieb Häupler, der evangelische Kirchenchor unter Leitung von Helga Rose und der evangelische Posaunenchor.