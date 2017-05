Vermischtes Erbendorf

Der 28-jährige Johannes Kraus, Sohn des Feuerwehrvorsitzenden Willi Kraus , wuchs in Boxdorf auf und ist ein eingefleischter Feuerwehrmann. Da wundert es nicht, wo er seine Braut kennenlernte: nämlich vor zwei Jahren auf dem Feuerwehrfest in Wondreb. Beruflich ist er Elektrotechnikermeister. Auch die Braut, Christine Schmidkonz aus Griesbach, ist aktive Feuerwehrfrau. Zudem war sie 2010 als jüngste Oberpfälzerin bei der Landfrauenküche im Fernsehen dabei. Die 34-jährige ist Hauswirtschaftsmeisterin und Landwirtin. Darüber hinaus ist die Braut beim Landwirtschaftsamt in Tirschenreuth angestellt. Ihren gemeinsamen Wohnsitz haben Johannes und Christine Kraus in Griesbach.Nach dem Gottesdienst, den der Steinwald-Chor aus Wäldern musikalisch umrahmte, gratulierten Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen. Der Landfrauenchor, bei dem die Braut mitsingt, überraschte die Eheleute mit einem Ständchen. Die Feuerwehren aus Wetzldorf und Griesbach standen mit einer Abordnung Spalier und gratulierten.Die Frischvermählten mussten noch einige Aufgaben bewältigen, bevor es zur Hochzeitsfeier in die Stadthalle nach Neustadt an der Waldnaab ging. Neben dem gemeinsamen Löschen eines brennenden Vogelhäuschens mit der Handspritzpumpe war ein Melkstand mit einer Euter-Attrappe aufgebaut, bei der mit der Hand gemolken werden musste.