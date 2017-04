Vermischtes Erbendorf

26.04.2017

5

0 26.04.2017

Mit den Folgen des extrem warmen August und September im vergangenen Jahr haben die Bienen noch immer zu kämpfen. Klaus Schmidt, Vorsitzender des Imkervereins Erbendorf, bereitet ein weiteres Problem Kopfzerbrechen.

(njn) "Im Bereich des Steinwalds sind viele aufgelassene Beuten von im Winter eingegangenen Bienenvölkern zu finden, von denen Bienenkrankheiten und -seuchen ausgehen können", erklärte Schmidt. Normalerweise ende die Honigtracht spätestens Ende Juli. "Anschließend behandelt die Imker ihre Bienen gegen die Varroa-Milbe und beginnen mit der Wintereinfütterung", fuhr der Vorsitzende fort. Die hochsommerlichen Temperaturen im Spätsommer hätten jedoch dafür gesorgt, dass die Bienen noch einmal Honig eintrugen. "Aufgrund der bereits begonnenen Einfütterung und Varroabehandlung war dieser Honig jedoch unbrauchbar.Auch als Winterfutter konnte der Honig nicht eingesetzt werden. "Für die Bienen war dieser ja sogar schädlich", erklärte Schmidt. Der viele Honig habe zudem die Brutnester "verhonigt". Es war kein Platz für die Brut und die dringend benötigten langlebigen Winterbienen konnten sich nicht in der notwendigen Vielzahl entwickeln."Durch den zusätzlichen Eintrag dieser Massentracht, haben sich die Bienen so verausgabt, dass ihre Langlebigkeit für das Überstehen des Winters auch nicht mehr gegeben war", erklärte der Vorsitzende weiter. Viele Bienenbeuten seien deswegen im Frühjahr leer gewesen. Diese müssen nun abgeräumt, gereinigt und desinfiziert werden, die Waben müssen eingeschmolzen werden.Ein großes Problem dabei sei laut Schmidt, dass vor allem im Bereich Steinwald viele aufgelassene Beuten von überwiegend vereinsmäßig nicht organisierten Imkern zu finden seien. "Von diesen verwaisten Beuten geht ein großes Gefahrenpotential zur Verbreitung von Bienenkrankheiten und -seuchen aus", warnte Schmidt. Andere Bienen könnten sich an den offen stehenden Beuten bedienen und hinterlassenes Futter räubern. Dadurch könnten die Tiere Viren oder Bakterien in den eigenen Bau einschleppen.Imkervorsitzender Schmidt wies darauf hin, dass die Auflassung verwaister Bienenbeuten gesetzeswidrig und einen Verstoß gegen das Tierseuchengesetz darstellt. "Im Hinblick auf die durch diese Nachlässigkeit bestehende Gefährdung und zum Schutz für die angrenzenden Bienenstände unserer ebenfalls im Steinwald imkernden Mitglieder werden wir Maßnahmen treffen", kündigte er an. So werden die Standorte der entsprechenden aufgelassenen Beuten sowie deren Besitzer ermittelt. "Mit dem Imker-Kreisverband wird das weitere Vorgehen abgesprochen und gegebenenfalls das Veterinäramt verständigt gebeten."Der Vorsitzende bittet auch die Bevölkerung, verwaiste Bienenbeuten unter Telefon 09682/2682 oder per E-Mail info@imkerverein-erbendorf.de zu melden.