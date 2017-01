Vermischtes Erbendorf

23.01.2017

Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Der bereits totgesagte Imkerverein freut sich über einen Höhenflug. Er hat so viele Mitglieder wie nie zuvor und stellt auch landkreisweit einen Rekord auf.

Fünf neue Mitglieder

Ehrung für Köllner

(njn) Im Wintergarten des Cafés Kohr zog Vorsitzender Klaus Schmidt in der Jahreshauptversammlung Bilanz. Der Vorsitzende hob vor allem das überaus gelungene 150-jährige Jubiläum des Vereins im vergangenen Jahr in der Stadthalle hervor, das zugleich mit dem Oberpfälzer Imkertag gefeiert wurde. Der Saal sei mit über 350 Imkern voll gewesen, und der aus Sassenhof stammende Prof. Dr. Stefan Dötterl von der Universität Salzburg habe einen hervorragenden Vortrag gehalten."Wir konnten heuer die höchste Mitgliederzahl seit Bestehen des Imkervereins verzeichnen", stellte der Vorsitzende weiter fest. Die Zahl ging um fünf auf aktuell 66 Mitglieder nach oben. 50 seien als Imker aktiv. Nach Aussage des Kreisvorsitzenden Hans Schön ist dies der größte Mitgliederzuwachs im Kreisverband.Die Imker hätten sich aber auch wieder gut in der Öffentlichkeit präsentiert. Als Beispiel nannte Schmidt unter anderem die Veranstaltung "Schule und Verein" in der Grund- und Mittelschule. "Das Interesse von Schülern und Eltern war sehr groß." Besonders positiv bewertete er auch das Probe-Imkern für Neueinsteiger. "Zu Beginn des vergangenen Jahres hatten wir acht Teilnehmer im Bienenstüberl von Hans Dötterl." Immerhin sechs entschlossen sich, als Imker zu beginnen.Vorsitzender Schmidt ging auch auf das abgelaufenen Bienenjahr ein. "Trotz durchwachsenem Wetter und für den Sommer zu niedrige Temperaturen war die Honigernte im Durchschnitt gut." Durch den überaus warmen August und September fanden nach den Worten des Vorsitzenden die Bienen wochenlang gute Verhältnisse. "Die Völker waren in der zweiten Septemberhälfte noch einmal proppenvoll mit Honig." Leider durfte aber dieser Honig nicht mehr geschleudert werden, da die Imker den größten Teil schon eingefüttert haben und die ersten Varroa-Sommerbehandlungen erfolgten.Bei der Varroa-Winterbehandlung musste der Vorsitzende bei seinen elf Völkern selbst feststellen, dass vier bereits leer waren oder so schwach, dass mit weiteren Ausfällen zu rechnen sei. Viele mussten Totalverluste oder extrem schwache Völker hinnehmen, andere wiederum haben starke Völker durchgebracht. Schmidt forderte die Imker dazu auf, über diese Themen offen zu sprechen. "Nur so können wir aus den Verlusten und Fehlern, die wir gemacht haben, gemeinsam lernen."Der Vorsitzende sprach von insgesamt 368 Bienenvölkern. "Ihre Bestäubungsleistung ist durch nichts zu ersetzen." Deshalb müssten die Mitglieder mit vereinten Kräften gegen alle Widrigkeiten, wie die Varroa-Milbe, Insektizide und das drohende Einschleppen des kleinen Beutekäfers, ankämpfen. "Auch vor der Bienenseuche, der amerikanischen Faulbrut, gilt es auf der Hut zu sein."Vorsitzender Schmidt kündigte einen Infoabend und Schnupper-Imkern für Interessenten an. Außerdem lud er zu den monatlichen Treffen im Bienenstüberl ein, zu denen auch Interessierte willkommen sind. Einen Imker-Zoigl-Abend oder ein Gartenfest stellte er in Aussicht.In Vertretung von Kreisvorsitzendem Schön überreichte Schmidt Bruno Köllner das Verdienstabzeichen in Bronze des Landesverbandes mit dem Wunsch, sich auch weiterhin für den Verein zu engagieren. Köllner ist seit 2006 Mitglied und seit 2007 ein zuverlässiger und vorbildlicher Kassenwart. "Aktuell ist er das Vorstandsmitglied, das mit zehn Jahren am längsten seine Position besetzt.""Vor 20, 30 Jahren stellte sich aufgrund der Altersstruktur im Verein die Frage, wer stirbt zuerst, die Imker oder die Bienen?", so der zweite Bürgermeister Johannes Reger. Heute trage die beständige Arbeit Früchte, lobte er.