Vermischtes Erbendorf

08.05.2017

08.05.2017

"Eine Renovierung des Schützenhauses und der Schießstände ist notwendig." Dass berichtete Vorsitzender Bernhard Wenning bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins "Edelweiß" Siegritz.

Pächter gesucht

Erfolgreiche Damen

(njn) Im Schützenheim konnte Vorsitzender Bernhard Wenning die diesjährige Jahreshauptversammlung eröffnen, bei der zu Beginn den beiden verstorbenen Mitglieder Dietmar Janner und Leonhard Kraus gedacht wurde. Nach Wenning waren die Vereinsfeste, wie das Annafest und das Schlachtschüssel-Essen zur Landkirchweih gut besucht. Als Höhepunkt des Schützenjahres hob er das Königsschießen heraus, bei denen als Schützenkönig Wolfgang Bauer und als Schützenliesl Kerstin Schmidt hervorgingen. Mit etwas Wehmut blickte der Vorsitzende auf den Wanderpokal, den der Schützenverein Edelweiß beim traditionellen Freundschaftskampf an Frauenreuth abgeben musste."Wie viele andere Vereine, so suchen auch wir bereits seit längerem nach einen neuen Pächter für unsere Vereinsgaststätte", so Wenning. Er informierte, dass bisher geschaltete Anzeigen erfolglos waren. Er kündigte an, dass der Verein die Wirtschaft selbst weiter betreibt. "Wichtig ist dabei, dass mehr Mitglieder am Wirtschaftsbetrieb beteiligen, damit die Last nicht nur auf ein paar wenigen liegt." Der Schützenvorsitzende griff erneut die rege Diskussion der letzten Jahreshauptversammlung wegen der Schießstände und des Schützenhauses auf. "Eine Renovierung des Schützenhauses ist notwendig", stellte er fest. Auch die Schießstände müssen überarbeitet werden. "In welchem Umfang hängt nun von der finanziellen Machbarkeit ab."Von 69 Startern bei der Vereinsmeisterschaft konnte Sportleiter Martin Böll berichten. Einige davon hätten sich für die Landesmeisterschaft qualifiziert. Er verwies darauf, dass Michael Schürr an der Deutschen Meisterschaft in München teilnahm. "Die Veranstaltungen, wie Büffelschießen oder das Brotzeitschießen, haben bei der Teilnehmerzahl noch Luft nach oben", merkte er an.Sportlicher Höhepunkt neben den verschiedenen Meisterschaften war die bayerische Meisterschaft des Oberpfälzer Schützenbundes (OSB) vor Ort, die vom Verein organisiert wurde. "Wir konnten hier sportliche Erfolge in verschieden Klassen feiern", so Böll."Gerade bei den Damen sind durch Kerstin Schmidt die Erfolge enorm", berichtete Damenleiterin Christa Reindl. Drei Mal Silber und einmal Bronze bei der Deutschen Meisterschaft im Sommerbiathlon, dazu noch einmal Silber im Target-Sprint. Zurzeit finde nach Reindl die Qualifikation zur Junioren-Weltmeisterschaft vom 22. bis 26. Juni in Suhl statt. "Siegrid Häupler konnte bei der Deutschen Meisterschaft im Auflageschießen in Dortmund mit persönlicher Bestleistung von 294 Ringen punkten", sagte die Damenleiterin. Wie sie weiter ausführte, sei Häupler auch im Gau eine erfolgreiche Seniorenkönigin.Zum Ende der Veranstaltung ehrte Wenning folgende Mitglieder für ihre Treue zum Schützenverein: So gehört Siegrid Häupler (55 Jahre), Leo Meister und Hans Reger (45 Jahre), Werner Hirsch, Martina und Wolfgang Frank (35 Jahre), Stefan Häupler (10 Jahre).