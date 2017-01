Vermischtes Erbendorf

31.01.2017

17

0 31.01.201717

Ein ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk machten Mitarbeiter der Volksbank Nordoberpfalz am Montag ihrer Kollegin Margit Grünbauer aus Steinbach bei Erbendorf. Weithin sichtbar gratulierte in gut zehn Metern Höhe ein Transparent am Baukran des künftigen Einkaufszentrums "NOC" in Weiden der Kollegin zum "Fünfzigsten".

Die Idee dazu hatten die Kollegen im Zahlungsverkehr. Margit Grünbauer hat von ihrem Arbeitsplatz im vierten Stock des Volksbankgebäudes in der Wörthstraße freien Blick auf die Baustelle und beobachtet aufmerksam alle Baufortschritte. Zwei Mitarbeiter der ausführenden Baufirma Zechbau, darunter der Polier, befestigten mit Genehmigung des Bauträgers Fondara am Montagmorgen das Transparent am Baukran. Die Überraschung war groß.