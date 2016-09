Vermischtes Erbendorf

20.09.2016

46

0 20.09.201646

. Nach ihrer standesamtlichen Trauung mitstanden 60 Kinder zum Gratulieren vor dem Rathaus in Störnstein. Seit einigen Jahren ist Melanie Gleißner Erzieherin in St. Elisabeth.Den Schützlingen, den Kolleginnen und dem Elternbeirat gelang es in den vergangenen Wochen, in der Einrichtung die Planungen für die Umrahmung der anstehenden Hochzeit geheim zu halten und nicht ein Sterbenswörtchen zu verraten. Daher war die freudige Überraschung für das Brautpaar umso größer.Mit Herz-Girlanden, Rosen und Geschenken empfingen die Buben und Mädchen die Hochzeiter und gratulierten mit Liedern und Gedichten.