Vermischtes Erbendorf

04.05.2017

12

0 04.05.201712

( njn) War bislang beim neuen Kreisverkehr an der B 299/Gewerbegebiet in der Mitte nur ein großer Erdwall, ist er jetzt seit Kurzem begrünt. Der Gartenbaubetrieb Punzmann aus Menzlhof bepflanzte jetzt den Erdhügel mit Buchs und Gräsern sowie einer echten Oberpfälzer Bonsai-Kiefer. "Die Bepflanzung ist ein echter Hingucker", freut sich Bürgermeister Hans Donko. Beim verregneten Ortstermin konnte er sich ein Bild von den Pflanzarbeiten machen. Kugel-Buchs, zahlreiche Gräser zwischendrin und als Krönung ein Bonsai-Baum wurden gepflanzt. Seinen Dank sprach Donko an Geschäftsinhaber Reiner Punzmann aus, der die Arbeiten und die Bepflanzung mit einem Wert von rund 10 000 Euro auf seine Kosten übernommen hat. "Dem Unternehmen, mit dem wir jahrelang nur gute Erfahrungen gemacht haben, danke ich im Namen der Stadt für die großzügige Spende." Bild: njn