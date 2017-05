Vermischtes Erbendorf

Die größte Investition der Firma Kuba Kunststoff Banrucker wurde mit einer fulminanten Feier und kirchlichem Segen eingeweiht. "Für unser Unternehmen war es der richtige Schritt", sagte Inhaber Stefan Banrucker. Innerhalb von zwei Jahren entstand eine Produktionshalle sowie neue Büro- und Ausstellungsräume.

Zwei Bauabschnitte

Dank an Mitarbeiter

(njn) Zur Einweihung mit vielen Gästen, darunter die zwölf Mitarbeiter, zahlreiche Geschäftsfreunde und Kunden wurde die neue Produktionshalle, wo sonst die Maschinen stehen, zur Festhalle umfunktioniert. "Wintergärten der Spitzenklasse, so steht es in der Werbung", wusste Pfarrer Martin Besold. "Der Mensch ist gerne in der Natur und wenn es regnet, sitzt er dann in einem Wintergarten." In Anlehnung an das biblische Paradies sagte der Pfarrer, dass das Unternehmen mit Wintergärten ein Paradies für Kunden schaffe. Gemeinsam mit Pfarrer Christoph Zeh segnete er die Räume."Es ist schön, wenn sich ein leistungsfähiges Unternehmen vergrößert und neue Produktionsflächen schafft." Mit diesen Worten zollte Bürgermeister Hans Donko dem Firmeninhaber Stefan Banrucker Respekt. Er habe die Entwicklung des Betriebs als früherer Nachbar beinahe von Anfang an miterleben dürfen. Als Beispiel nannte Donko die Umstellung vom früheren Schreinereibetrieb auf die Fertigung von Kunststofffenstern. "Hans Banrucker zeigte damals einen wahren Weitblick." Worte des Lobes hatte auch Anton Guglfuß, Geschäftsführer der gleichnamigen Fensterbaufirma aus Elchingen, übrig. "Wir sehen als Geschäftspartner mit Freude, was sich hier seit vielen Jahren Positives entwickelt.""Der Druck am Markt und der Wunsch nach Ausstellungen bei den Kunden waren die Beweggründe für die Betriebserweiterung", stellte Firmenchef Stefan Banrucker in seinem Rückblick fest. Bereits 2011 lagen sehr konkrete Pläne vor. "Doch verließ mich damals der Mut", gab er zu. "Es wurde in der Folgezeit an kleineren Baustellen im Betrieb gearbeitet." "Doch 2014 packten wir es nochmals an und merkten bald, ohne Architekten geht es nicht", so Banrucker weiter. Die Planungen übernahm Architekt Richard Kraus vom Architektenbüro Rembeck & Partner. "Nicht nur, dass er bereits mit meinem Vater zusammengearbeitet hat, er wohnt 500 Meter in die eine Richtung und hat sein Büro 500 Meter in die andere Richtung", merkte der Firmenchef an. "Somit musste er was Schönes bauen, denn er fährt täglich dran vorbei."Dann ging es schnell. In nur acht Wochen wurde die Produktionshalle im Dezember 2015 fertiggestellt. Ein Jahr darauf folgten in einem zweiten Bauabschnitt der neue Besprechungsraum-Anbau und der Umbau der Ausstellungsräume. "Für uns war dies der richtige Schritt", resümierte Banrucker. "Und zugleich auch die größte Investition in der knapp 80-jährigen Firmengeschichte.Besonders danke Banrucker an diesem Abend seinen zwölf Mitarbeitern. "Sie sind mir sehr, sehr wichtig", hob er hervor. "Ohne euch hätten wir das nicht geschafft." Sein Dank galt aber auch den Partnerinnen seiner Mitarbeiter. Die Mitarbeiter können sich jetzt freuen. Sie erhielten jeweils einen "Bau-Urlaubstag" extra.