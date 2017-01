Vermischtes Erbendorf

Der viele Neuschnee macht es möglich: Gerade rechtzeitig vor Ferienende öffnete am Donnerstag der Skilift in Pfaben. Auch am Tannenberg in Immenreuth läuft der Betrieb. Im Steinwald geht es um 10 Uhr los. es dort auch ohne Skier schön sein kann, bewies Familie Zange aus Krummennaab mit Gast und Hund Luke. Sie genossen ein Picknick. Wer sich für die Liftzeiten interessiert, kann diese unter www.freizeithugl.de erfahren. Auch für Langläufer stehen die Zeichen auf grün: Von Pfaben bis Herzogöd sind die Spuren bereit, genau wie die Runde in Fuchsmühl. www.onetz.de/47232 Bild: Schönberger