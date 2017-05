Vermischtes Erbendorf

(rw) Der Tag der offenen Betriebe im Gewerbepark (wir berichteten) hat die Erwartungen weit übertroffen. Die Besucher waren begeistert. Und auch die Firmeninhaber ziehen ausnahmslos eine positive Bilanz.

Einige tausend Besucher werden es wohl gewesen sein, die einen Blick hinter die Kulissen der Firmen werfen wollten. Allein beim Jalousienbauer Faltenbacher nahmen mehr als 1500 Besucher an den Führungen teil. Aber auch alle anderen Unternehmen war das Interesse an den Informationen der Inhaber und Geschäftsführer nicht minder groß. "Wir freuen uns, dass der Tag der offenen Betriebe so ein Erfolg war", meinte am Tag danach Bernhard Götzl, der die Idee für die Veranstaltung hatte.Viele der Besucher staunten nicht schlecht über die riesigen Dimensionen und waren beeindruckt von den hochmodernen Fertigungsmethoden. Die Organisatoren waren sich von Anfang an einig, auf ein Brimborium mit Ehrengästen und Eröffnungsansprachen zu verzichten. Stattdessen sollten die Firmen und deren Mitarbeiter im Fokus stehen. "Wir haben trotz der Menschenströme viele gute Kundengespräche führen können", bilanzierte Thomas Schmetzer von der Impuls Mediengruppe. Ein Leitgedanke der Veranstaltung war auch die Mitarbeitergewinnung. Und auch hier brachte der "Tag der offenen Betriebe" viele positive Begegnungen. Unzählige Jugendliche informierten sich mit ihren Eltern über Ausbildungsmöglichkeiten. Insgesamt werden in den Unternehmen im Gewerbepark zwölf Lehrberufe angeboten.Auch viele Familienmitglieder der Mitarbeiter nutzen die Gelegenheit, um zu erfahren, wo und was denn der Angehörige arbeitet. Der Regenschauer am Nachmittag verschaffte dem Personal an den Essensausgaben nur eine kleine Verschnaufpause. Absolute Höhepunkte waren das Weißwurstfrühschoppen beim Maschinenbauer Meierhöfer, die Pizzaspezialiäten beim Pflasterunternehmen Dumler, das Pulled Pork aus dem BBQ-Smoker bei Metallbau Götzl sowie die riesige Kuchen- und Tortenauswahl in der neuen ARV Sozialstation. Und auch für die Kinder war ringsum mit Spielstationen sehr viel geboten.