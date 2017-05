Vermischtes Erbendorf

12.05.2017

12.05.2017

(njn) Zum Nachbarschaftstag trafen sich die Klärwärter des Landkreises Tirschenreuth in der Kläranlage der Stadt Erbendorf. Eingeladen hatte die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abwasser (DWA). Unter der Leitung von Diplomingenieur (FH) Michael Füg vom Wasserwirtschaftsamt Hof standen neben einer Besichtigung der Anlage zahlreiche Themen auf dem Programm.

Bürgermeister Hans Donko begrüßte die über 25 Klärwärter in der städtischen Kläranlage an der Fichtelnaab. Er ging auf die 1994 in Betrieb gegangene Anlage ein und betonte, dass nach letzten Kanalarbeiten in Boxdorf dann sämtliche Ortsteile angeschlossen seien. Die örtlichen Klärwärter Fritz Fütterer und Bernhard Fütterer erläuterten bei einem anschließenden Rundgang die Funktionen und den Betriebsablauf des Klärwerks. Unter der Leitung des "Nachbarschaftslehrers" Diplomingenieur Michael Füg wurden mit den Teilnehmern die Themen des Nachbarschaftstages abgearbeitet. So standen die internen Qualitätskontrollen (IQK) bei der Prüfmittelüberwachung sowie bei den Vergleichsmessungen mit Betriebsmethoden ebenso auf dem Lehrplan, wie Betriebsprobleme mit Feuchttüchern und die neuesten Informationen zum Klärschlamm.Ziel der "Nachbarschaften" ist es, das Betriebspersonal der Kanalnetze und Kläranlagen ständig fortzubilden und so aus ihrer Isolation herauszuführen. Zudem profitieren die Teilnehmer vom Wissensaustausch. Nicht zuletzt lernt das Betriebspersonal, das Ergebnis der eigenen Anlage zu beurteilen. Aus diesem Grund hat der DWA-Landesverband Bayern sogenannte Nachbarschaften eingerichtet. Der Landkreis Tirschenreuth ist eine von ihnen und trägt die Nachbarschaftsnummer 312.