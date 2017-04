Vermischtes Erbendorf

25.04.2017

Ab sofort sind Bio-Topinambur-Knollen für kurze Zeit in vielen Verkaufsstellen im Landkreis erhältlich. Die erste Lieferung der alten Kulturpflanze erhielt jetzt der Naturkostladen von Renate Mark-Meixner aus der Hand von Topinambur-Anbauer Günther Erhardt und dem Geschäftsführer der Steinwald-Allianz, Martin Schmid.

Die Kulturpflanze ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr in Vergessenheit geraten. Durch die Öko-Modellregion erfährt die Knolle gerade eine Renaissance. "Ob als Beilage, Hauptgericht oder im Dessert - Topinambur ist flexibel einsetzbar", bestätigt Erhardt. Der Landwirt, Koch und Projektmanager der Öko-Modellregion hat auf seinem Feld bei Bad Alexandersbad bereits drei Sorten angebaut. "Topinambur kann sowohl roh als auch gekocht, in süßen als auch in herzhaften Speisen verzehrt werden." Salate, Kuchen oder Brot, Topinambur ist vielfach einsetzbar. "Vor allem durch das enthaltene Insulin ist die Knolle auch für Diabetiker geeignet", erklärt Erhardt.Wie Geschäftsführer Schmid weiter ausführte, habe der Bio-Topinambur aus der Öko-Modellregion Steinwald-Allianz das Bayerische Bio-Siegel erhalten. Des Weiteren ist Bio-Topinamburbrot als erstes Regionalprodukt der Öko-Modellregion in der Bio-Holzofenbäckerei Robl schon länger erhältlich. "Bei weiteren Bäckereien sind in den Aktionswochen weitere Topinamburprodukte erhältlich", erzählt Schmid."Ziel ist es, je nach Nachfrage den Anbau sowie die Produktentwicklung voranzutreiben." Er wies darauf hin, dass sich Landwirte, die Interesse am Anbau haben, jederzeit in der Geschäftsstelle der Steinwald-Allianz melden können.Die tolle Knolle ist ab sofort neben dem Naturkostladen "Naturell" in Erbendorf in zahlreichen Orten von Kemnath bis Waldsassen erhältlich. Dazu zählen die Dorfläden in Friedenfels und Fuchsmühl, Köstlers Bio-Bauernhof in Ebnath, der Hofladen Dötterl in Kulmain, die Biokiste Kemnath, der Bioladen Frohnatur in Tirschenreuth, der Naturkostladen in Pressath, Stella in Waldsassen sowie der Rewe-Markt in Kemnath und der Lebensmittelmarkt in Bad Alexandersbad.Weitere Informationen: